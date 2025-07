Nel 2026 il liceo Frattini avrà la sua palestra: a Varese un nuovo impianto sportivo per la comunità

Entro un anno sarà ultimata la nuova palestra del liceo Frattini di Varese. Finanziata dal PNRR, con il bando apposito per nuovi impianti sportivi, ha avuto un avvio difficoltoso ma ormai il cantiere è avviato e a giugno del prossimo anno dovrebbe essere realtà.

I tempi dettati dalle regole del PNRR

I tempi li indica Giacomo Iametti, consigliere regionale con delega all’edilizia scolastica: « Nel 2026 dovremo rendicontare tutte le spese così da ottenere il finanziamento che ha tempistiche ben precise».

La palestra sta sorgendo dietro al liceo in via Valverde, in un’area prima destinata a parcheggio.

La perizia sulla falda acquifera

L’avvio non è stato dei più semplici: « Per poterci garantire il finanziamento – spiega ancora il consigliere Iametti – avevamo svolto delle attività propedeutiche così da essere pronti con il progetto. Tra queste c’era l’indagine geologica che aveva indicato la falda a una profondità di 7 metri dalla superficie. Invece, quando è iniziato lo scavo, l’acqua si è presentata in superficie. Abbiamo dovuto fermare i lavori e procedere con una nuova indagine. Siamo in attesa dell’approvazione della perizia suppletiva per riprendere».

Probabilmente, le rilevazioni fatte in tempi di siccità non avevano chiarito l’esistenza della falda di “ruscellamento” che si crea alle pendici del colle. Alla luce delle nuove indicazioni, si è deciso di abbandonare l’idea di compattare il terreno dove far sorgere la struttura e si è scelto di utilizzare i pali.

Si procederà alla realizzazione di una nuova dorsale fognaria e sarà inoltre necessario prevedere un sistema di rilancio forzato delle acque verso un nuovo punto di scarico, come indicato dall’ente gestore del servizio idrico integrato.

A piano tetta gli spogliatoi e sopra il campo di gara

L’impianto, che avrà una base in muratura e una struttura con legno lamellare, avrà due livelli: quello degli spogliatoi e il piano superiore del campo da gioco.

È stata anche prevista un’area dove poter inserire le gradinate per ospitare il pubblico, ma quella sarà un’opera accessoria ed eventuale perchè non rientra negli interventi finanziati dal PNRR: « Il finanziamento è di due milioni di euro che Provincia ha dovuto integrare con ulteriori 1,5 milioni – chiarisce Giacomo Iametti – A questi fondi andranno aggiunti altri costi per gli arredi e per la sistemazione della zona esterna. Sarà sempre a carico di Villa Recalcati».

Il nuovo impianto ha avuto il benestare del CONI così da poter offrire un’ulteriore offerta sportiva alla città e al territorio: « Il campo sarà adatto a tutti gli sport indoor così da soddisfare la richiesta dei giovani».

Entro settembre si concludono i due lotti per mettere a norma il liceo

Per il liceo artistico Frattini il cantiere dell’impianto sportivo è l’ultimo di un più ampio sforzo progettuale volto a mettere a norma l’edificio in materia di agibilità, sicurezza antincendio e impiantistica. Entro settembre, infatti, si completeranno i due lotti di interventi che porteranno anche alla realizzazione della nuova centrale termica così da risolvere diversi problemi legati all’unica caldaia funzionante dell’edificio.

Anche in questo caso, i tecnici della Provincia hanno dovuto superare una serie di difficoltà e intoppi. In particolare, il primo lotto dei lavori ( su impianti e sicurezza), con un finanziamento MIUR 2018, per il rilascio del certificato di agibilità del liceo, si è concluso con una vertenza a causa di ritardi e inadempienze della ditta appaltatrice. I lavori sono stati riassegnati e ora sono in corso gli interventi in parallelo al secondo lotto di opere ( nuove aule), sempre, finalizzate al rilascio del certificato di agibilità. Entro l’avvio del nuovo anno scolastico, il consigliere Iametti è fiducioso che i cantieri si chiudano con le opere principali completate.