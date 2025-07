Nel consiglio comunale di Varese nominati i nuovi consiglieri di quartiere

Sono sei i nuovi consiglieri nominati nei Consigli di Quartiere di Varese, le cui designazioni sono state ratificate dal Consiglio comunale nella serata di ieri.

Si tratta di quattro rappresentanti scelti dalla minoranza e due dalla maggioranza, che vanno a sostituire membri dimissionari nei rispettivi organi territoriali.

Per il Consiglio di Quartiere 1 (Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana, Provinciale Rasa, Rasa) sono stati nominati dalla Minoranza: Franco Nicolazzi e Claudio Chiari, quest’ultimo componente storico del direttivo di Varese ideale, già candidato come consigliere comunale per Varese ideale alla scorsa consultazione elettorale ed è presidente dell’asilo della Rasa.

Inoltre, per il Consiglio di Quartiere 3 (Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce) è stata nominata dalla minoranza – più precisamente da Varese Ideale – Laura Ponzin, che nella passata amministrazione era stata anche coordinatrice dello stesso consiglio; per il Consiglio di Quartiere 5 (Centro, Biumo Inferiore, Brunella) sono stati nominati per la maggioranza: Emanuela Talamo e Ludovico Carlo Vassallo, quest’ultimo anche neo presidente dei Giovani Democratici di Varese. infine, per il Consiglio di Quartiere 12 (Giubiano, Ospedale) è stato nominato per la minoranza Gianluca Franchi, avvocato e già presidente del movimento Consumatori di Varese, segnalato dalla componente di Forza Italia.

LE INFO COMUNALI SUI CONSIGLI DI QUARTIERE