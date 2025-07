Nel segno del mandala la giornata del lavoro a maglia a Materia

Hanno sfidato il caldo torrido di una delle giornate “a rischio” le partecipanti alla giornata del lavoro a maglia a Materia, sabato 28 giugno.

E hanno fatto bene: hanno trovato infatti una atmosfera di amicizia e condivisione, la buona musica dei Garage Fagirò, il divertimento dialettale di Graziano Ballinari e il suo duo Cunta Su, e anche un po’ di ristoro.

Tra gli alberi o nell’agorà c’era infatti spazio per poter lavorare all’uncinetto, scambiarsi consigli, partecipare al laboratorio che realizzava una borsetta (e per chi non era attrezzato, c’era tanto di kit con uncinetto annesso) e conoscere realtà nuove: dalla banca del tempo di Luino – che ha portato bei libri “salvati dalla discarica” in regalo per tutti – all’Auser, dal servizio Psichiatria dell’ASST Sette Laghi che ha trovato nell’uncinetto uno scopo per sentirsi tutti vicini alla RSA di Barasso Villa Rovera Molina, che vede come più anziana e più attiva “sferruzzatrice” una loro ospite novantenne.

Un pomeriggio gioioso che non poteva che concludersi con una bella merenda “firmata”: nello specifico, dalla premiata pasticceria Sara e Mariano di Morazzone, che ha realizzato una torta per varese in Maglia, gli instancabili organizzatori della giornata.