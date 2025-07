Nell’ultima settimana di luglio sulle Statali e Autostrade di Anas si sono mossi oltre 70,5 milioni di veicoli

Da domenica 20 luglio a sabato 26, sulle Statali e sulle Autostrade di Anas si sono mossi oltre 70,5 milioni di veicoli. Gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati sulle strade di montagna (+2,5%) e, su tutta la rete, nella giornata di domenica (+2%).

Così ad esempio – muovendoci da Nord a Sud – sulla Ss231 “Santa Vittoria” presso Asti è stato registrato il transito di 213mila autoveicoli, sulla Statale dello Spluga a Monza, ben 694mila autoveicoli, sulla SS148” Pontina” fuori Roma è stato registrato il transito di 706mila autoveicoli, scesi a 433mila presso Ardea e 304mila a Latina, sulla 106” Jonica” a Castellaneta in provincia di Taranto 191mila.

Sulla “Romea” presso Chioggia in provincia di Venezia è stato registrato il transito di oltre 188mila autoveicoli, scesi a 145mila presso Campagna Lupia, sempre in provincia di Venezia.

Sulla SS18 “Tirrena Inferiore” presso Capaccio Paestum in provincia di Salerno 234mila, sulla SS16 “Adriatica”, in particolare nella tratta pugliese da Bari a Brindisi, è stato registrato il transito di circa 400mila veicoli.

Sulle autostrade Anas record assoluto per il Raccordo Anulare con 926.500 autoveicoli mentre sulla A2 – la Salerno-Reggio Calabria – è stato registrato il transito di 544.000 autoveicoli, saliti a 679.000 presso Pontecagnano, per poi scendere a 440.000 presso Battipaglia e 276.000 a Campagna. Nel tratto calabrese sono stati registrati 146.000 presso Altomonte in provincia di Cosenza, 176.000 presso Martirano e 202.000 a Falerna in provincia di Catanzaro e 185.000 presso Palmi.

In Sicilia sulla A19DIR presso Palermo è stato registrato il transito di 536mila autoveicoli.

Numeri che cresceranno con il picco previsto ad agosto per le ferie.