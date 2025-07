“Non è un rifiuto”, la campagna di Ceriano Laghetto contro l’abbandono degli animali

Il Comune di Ceriano Laghetto rinnova anche quest’anno la collaborazione con Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, per contrastare il fenomeno dell’abbandono di cani e gatti. Una campagna informativa che, proprio con l’arrivo dell’estate, punta a sensibilizzare i cittadini e a ricordare che lasciare un animale per strada non solo è un gesto crudele, ma anche un reato punito dalla legge.

Le immagini della campagna

I nuovi manifesti raffigurano un bambino che abbraccia un cane e una bambina con un gatto, accompagnati dal messaggio principale: “Non buttarlo via, non è un rifiuto”. Lo slogan prosegue: “Lo hai abbandonato come un rifiuto. Ma non è un oggetto: ha paura, soffre e cerca amore. Abbandonarlo è un crimine. Adottarlo è una responsabilità”.

Il messaggio della campagna ricorda che l’abbandono di animali domestici è un reato previsto e punito dal codice penale, all’articolo 727, che stabilisce l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L’iniziativa mira anche a promuovere la consapevolezza sull’adozione: scegliere di portare a casa un animale è un atto generoso, ma richiede impegno e costanza.

Abbandono, un reato grave e un gesto crudele

«Accudire un animale domestico implica anche dei sacrifici, che sono comunque ampiamente ripagati dall’affetto ricevuto – sottolinea Egle Prandini, consigliera comunale di Ceriano Laghetto con delega alla Protezione animali – L’abbandono di un animale è un reato grave, ma è soprattutto un gesto estremamente crudele, che causa sofferenza e può portare anche alla morte di quello che fino a pochi giorni prima era un fedele compagno di vita».

I cartelloni con le nuove immagini compariranno nei prossimi giorni in diversi punti di Ceriano Laghetto, per mantenere alta l’attenzione sul tema e incoraggiare un comportamento responsabile da parte dei cittadini.

Foto di copertina di Petra da Pixabay