Non si ferma al posto di blocco a Cunardo, investe un carabiniere con la moto e poi scappa

Soccorsi in azione nel pomeriggio di lunedì 21 luglio 2025 a Cunardo, lungo la strada provinciale. Un carabiniere di 54 anni è stato investito da una moto che non si è fermata al posto di blocco. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:05, quando l’uomo, impegnato in un controllo insieme ai colleghi, è stato colpito dalla moto, che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Il carabiniere è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo con traumi agli arti inferiori.

I Carabinieri di Luino stanno cercando di rintracciare il motociclista fuggito, che è riuscito a far perdere le sue tracce.