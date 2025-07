“Non ti avvicinare che ti do una coltellata” denunciato a Como dalla polizia

La Polizia di Stato di Como, sabato mattina, ha denunciato per minacce e per detenzione d’armi, un 68 italiano residente a Como a seguito di una discussione nata per futili motivi con una donna di 61anni italiana anch’essa residente a Como. Verso le 14.00 di sabato mattina, una volante è stata indirizzata nei pressi di Via Sirtori a seguito di una segnalazione per una lite tra due persone in strada.

Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno identificato i soggetti coinvolti, entrambi italiani i quali, secondo quanto ricostruito grazie anche ad alcuni testimoni, hanno intrapreso la discussione per un parcheggio, rapidamente degenerata a causa delle offese e minacce che la 61enne riceveva dall’uomo, il quale a conclusione del fatto, ha mostrato quanto occultava addosso, ovvero un coltello.

Grazie al tempestivo intervento della Volante delle volanti della Questura di Como, il 68enne è stato redarguito ed indentificato e la donna, visibilmente scossa, ha avuto le necessarie cure, denunciando, successivamente, l’uomo. Sono in corso gli accertamenti per valutare i provvedimenti nei confronti dell’uomo in relazione ai reati riportati in denuncia, il quale, riportava precedenti di polizia per danneggiamento, reati contro il patrimonio e reati contro la persona, dei quali gli agenti sono venuti a conoscenza presso gli uffici della Questura di Como dove hanno portato il 68enne.

La Polizia di Stato di Como prosegue nell’attività di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza sul territorio, il Questore Marco Cali’ pone particolare attenzione agli episodi che mettono in pericolo l’incolumità pubblica, affinché possa garantire l’ordine e la sicurezza del territorio.