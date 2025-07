“Note dell’Anima”, a Gallarate musica e poesia per avvicinare i giovani alla cultura

Suoni e parole che si incontrano e toccano le corde più profonde dell’anima. Venerdì 11 luglio alle 20:00 all’Auditorium dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate, in via Bonomi 4, si tiene il concerto poetico Note dell’Anima con il pianista Samuele Rizzuto e il poeta Ezio Granese.

Una serata pensata per avvicinare le famiglie e i più giovani alla cultura, all’ascolto consapevole e alla bellezza, grazie a un viaggio tra musica e poesia, in cui ogni nota e ogni verso si fondono in un’unica esperienza emotiva e formativa.

Samuele Rizzuto, pianista e compositore, si distingue per la sua sensibilità interpretativa e per la capacità di creare atmosfere intense e coinvolgenti. Rizzuto si è formato al Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate, ha all’attivo numerosi concerti come solista e collaborazioni con poeti e artisti in progetti multidisciplinari.

Ezio Granese, poeta e autore di raccolte poetiche apprezzate nel panorama contemporaneo, unisce la forza evocativa della parola alla sua esperienza culturale. Nei suoi reading la poesia diventa esperienza viva, capace di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico di ogni età.

Il concerto poetico Note dell’Anima vede dialogare le opere pianistiche di Samuele Rizzuto con le letture poetiche di Ezio Granese, dando vita a un connubio profondo tra arte musicale e parola poetica. I biglietti sono acquistabili a questo link oppure in formato cartaceo chiamando questi numeri:

Ezio Granese: +39 342 596 5381

Samuele Rizzuto: +39 349 369 7345