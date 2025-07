Notti magiche nei Beni del FAI, aperitivo in jazz a Casa Macchi di Morazzone

Il 17 luglio, 9 e 22 agosto, dalle ore 18.30 Casa Macchi apre le sue porte dopo l’orario di chiusura per offrire la possibilità agli ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere d’estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali.

Casa Macchi a Morazzone

Aperitivo in jazz

17 luglio, 9 e 22 agosto, dalle ore 18.30

Casa Macchi apre le sue porte dopo l’orario di chiusura per offrire la possibilità ai propri ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese di Morazzone, con l’accompagnamento di musica jazz. L’aperitivo sarà curato dalla Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone e dalla Locanda Pane e Vino di Morazzone per il 22 agosto e la proposta musicale sarà a cura di “T’n’T Duo-Dyna Jazz” con Tarcisio Olgiati al sax e Nicola Tacchi alla chitarra. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Nel video il giorno dell’apertura di Casa Macchi