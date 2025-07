Novità in casa Varesina: addii, rinnovi e Gheller nello staff di Spilli

La Varesina è attiva su più fronti in questa estate, tra calciomercato e società. Sono giorni caldi per quanto riguarda la prima squadra con diversi movimenti di giocatori già registrati e la comunicazione dello staff di mister Marco Spilli. Se la conferma dell’allenatore di Massa era pressoché scontata, una mezza sorpresa è invece il nuovo vice allenatore: Mavillo Gheller. Ex calciatore del Varese – tra le altre – nell’ultima stagione è stato assistente di Pablo Gonzalez alla NovaRomentin.

Confermati Andrea Pascale come match analyst e Vito Spadavecchia preparatore dei portieri, Athos Trecroci sarà ancora responsabile dell’area performance, con il preparatore atletico Mauro Apone e l’assistente Nicolò Carabelli.

Riguardo alla squadra, invece, le prime conferme sono quelle due under: il 2005 Riccardo Miconi e il 2007 Simone Sassi. Altri elementi importanti della passata stagione sono stati invece salutati: il difensore centrale Francesco Mapelli, il centrocampista Federico Gianola e il terzino Lorenzo Giorgi.

Il primo arrivo sarà invece un ritorno: il regista classe 1997 Roberto Grieco è pronto a sposare nuovamente la causa rossoblù dopo le due stagioni dal 2022 al 2024. Nella stagione passata si è diviso tra Piacenza e Pro Palazzolo, ma ora è pronto a tornare a Venegono Superiore per riprendere in mano il centrocampo di mister Spilli.