Nubifragi in tutta la Lombardia. Tra i comuni più colpiti c’è Maccagno con Pino e Veddasca

Un violento evento meteorologico ha colpito nel pomeriggio Maccagno con Pino e Veddasca, registrando dati che rientrano tra i più alti di tutta la Lombardia. In pochi minuti si sono abbattute sul territorio piogge eccezionali e forti raffiche di vento che hanno causato disagi e richiesto un immediato intervento di protezione civile e tecnici comunali.

Pioggia e vento da primato

Secondo i rilevamenti, diffusi dal sindaco Ivan Vargiu che ha monitorato la situazione con la Protezione Civile, in venti minuti sono caduti 57 millimetri di pioggia, con una punta massima di 487,7 millimetri orari. Le raffiche di vento hanno toccato i 74 chilometri orari. Dati che, nelle classifiche regionali, collocano il comune rivierasco al terzo posto per intensità della pioggia, al quinto per accumulo giornaliero e ancora al terzo per velocità del vento.

Fenomeni sempre più estremi

Numeri come questi confermano come anche il territorio dell’Alto Verbano sia esposto con sempre maggiore frequenza a fenomeni meteorologici estremi e difficilmente prevedibili. L’episodio odierno segue una serie di eventi simili che, negli ultimi anni, hanno interessato l’area e l’intera provincia.

Disagi e interventi

Le conseguenze del maltempo non si sono fatte attendere: strade allagate, piccoli smottamenti e rami caduti hanno richiesto il pronto intervento delle squadre di emergenza. Sono proseguite fino a tarda sera le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, che andranno avanti anche nei prossimi giorni per consentire un ritorno alla normalità.

Il ringraziamento alle squadre sul campo

«Un sincero ringraziamento va alla Protezione Civile, ai tecnici comunali, alle forze dell’ordine e ai volontari che stanno lavorando con professionalità e spirito di servizio al fianco della comunità» – sottolinea il primo cittadino.