Nuova copertura all’area feste di Sumirago: “Un primo passo per il futuro”

Un momento semplice ma carico di significato ha segnato il pomeriggio di mercoledì 16 luglio a Sumirago: l’inaugurazione della nuova copertura nell’area feste, alla presenza delle associazioni del territorio e del sindaco Yvonne Beccegato.

«Questa copertura è molto più di una struttura – ha spiegato il sindaco nel suo intervento – È un simbolo concreto del nostro impegno e della nostra fede nel valore inestimabile dell’aggregazione».

Pensata per offrire un riparo dal sole e dalla pioggia, la nuova copertura consentirà un uso più continuo dello spazio anche in condizioni meteo sfavorevoli. Un investimento che punta a rendere l’area sempre più accessibile e fruibile per eventi, attività sportive e momenti conviviali organizzati dalle tante realtà associative locali.

Verso una chiusura completa dell’area

Ma l’obiettivo dell’Amministrazione comunale guarda oltre: «Questa inaugurazione è solo il primo passo – ha annunciato Beccegato – Vogliamo poter chiudere interamente l’area feste, così da renderla utilizzabile in ogni stagione dell’anno. Un luogo per tutte le età, un cuore pulsante della vita sociale e culturale del paese».

Sport e socialità al centro della progettualità

Nel suo discorso, il sindaco ha anche anticipato la partecipazione del Comune a un bando dedicato allo sviluppo delle infrastrutture sportive. L’intento è quello di rivalutare l’area sportiva adiacente e trasformarla in un polo di aggregazione, con spazi rinnovati e accessibili a tutti: «Lo sport è un veicolo di valori preziosi – ha sottolineato – Disciplina, spirito di squadra, rispetto. Valori fondamentali per i giovani, ma anche per chi vuole mantenere uno stile di vita attivo».

Il sindaco ha concluso ringraziando gli uffici comunali, le imprese coinvolte nei lavori e le associazioni del territorio: «È grazie al contributo di tutti che oggi possiamo festeggiare questo nuovo traguardo. Che sia solo il primo di molti, per una comunità sempre più unita e ricca di opportunità».