Nuove firme per i patti di quartieri: altri 260mila euro per i rioni di Varese

Continua a Varese il dialogo tra l’amministrazione comunale e i quartieri cittadini. Nella mattinata di sabato 12 luglio, il sindaco Davide Galimberti ha proseguito il ciclo di incontri con i consigli di quartiere e firmato i “patti di quartiere“.

L’ammontare complessivo delle risorse stanziate per il programma ammonta a 260mila euro. Gli interventi programmati sono suddivisi tra opere contenute nei patti firmati, con un costo stimato in 260mila euro, e interventi nel grande piano delle manutenzioni, per ulteriori 7 milioni di euro, alcuni dei quali già in atto e altri che saranno eseguiti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Dopo Belforte, il primo cittadino ha infatti sottoscritto altri due accordi, con il quartiere 3 e 4, ovvero i rioni di Casbeno, Bosto, Bobbiate e Schiranna, Mustonate, Lissago e Calcinate del Pesce.

Come spiegato da Galimberti prima al parco della Schiranna – dove erano in corso le premiazioni del Festival dei Giovani – e poi al campetto di calisthenic di Casbeno, gli accordi sono il frutto di un percorso partecipato con i cittadini e prevedono una serie di opere che spaziano dalla manutenzione stradale e la cura del verde, all’installazione di nuovi arredi urbani come cestini e panchine, fino al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e del decoro urbano anche delle aree cittadine lontane dal centro della Città Giardino.

«Con le firme di oggi arriviamo a tre patti di quartiere sottoscritti – commenta il sindaco -. Sono stati i cittadini ad aver individuato le opere da realizzare, che poi sono state inserite nel programma di interventi che realizzeremo a partire da quest’estate. Consideriamo questi percorsi partecipati con chi vive i quartieri di Varese come uno strumento utile, il miglior modo per allocare risorse comunali».

SCHIRANNA E BOBBIATE, RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ZANZI

Per la Schiranna e Bobbiate, gli accordi prevedono la riqualificazione dell’area giochi del parco Zanzi e l’organizzazione di un evento dedicato alla piccole aziende artigianali del territorio, da sviluppare con le associazioni di categoria. Prevista anche la creazione di nuovi percorsi pedonali, come in via Macchi e l’attraversamento pedonale in via Vigevano, oltre a opere, come alla scuola materna “Dotti Daglio” a Lissago. Un focus particolare sarà sull’eliminazione delle barriere architettoniche e sul potenziamento dei cestini in Piazza Bossi.

“Non periferie, ma castellanze”

Insieme ai rappresentati del Consiglio di quartiere 3 Miriam Boba e Rosangela Grespan, la firmataria Carmela Lozietti ha sottolineato l’importanza di un programma che renderà “protagonisti” i quartieri, «non periferie, ma castellanze, ciascuna delle quali ha una propria identità» sottolinea «il mio ringraziamento va al Comune e a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare il nostro programma. Sia a Bobbiate che alla Schiranna avvieremo tanti progetti, una cosa che ci manca e ci piacerebbe tanto è il ritorno dei concerti».

INTERVENTO AL LAVATOIO DI CASBENO E ALLA SCALINATA DI BOSTO

Al “campetto” di Casbeno, insieme alla referente Giovanna Ferloni, si è parlato, oltre che delle manutenzioni delle aree, di una progettazione condivisa dello spazio insieme con l’associazione Wg art (al secondo posto della graduatoria nel progetto di riqualificazione Piazze Aperte) e un intervento allo storico lavatoio, definito da Ferloni una «struttura identitaria» per i cittadini del quartiere. Nel patto con il quartiere numero 4 previsto anche la pulizia della scalinata che a Bosto collega la via Ninfontano e viale Europa.

“Massima attenzione ai rioni, come mai prima d’ora”

«Dopo la firma di questi tre patti di quartiere – conclude il consigliere Giacomo Fisco -, nei prossimi giorni sarà il turno anche degli altri rioni varesini, che grazie a questi accordi stanno vivendo una stagione di massima attenzione, come mai si era vista prima. Adesso “avanti tutta” con gli interventi individuati che fanno parte del programma di piccole e grandi opere».

I prossimi appuntamenti con le firme dei Patti di Quartiere sono lunedì 14 luglio: alle ore 21 nel parcheggio di via Lombardi 11 per le Bustecche e poi alle 21:30 nella scuola primaria Parini di via Bixio per Giubiano.