Nuove toghe per la giustizia varesina: giurano quattro giudici onorari di Pace

Entrano ufficialmente in servizio come Giudici Onorari di Pace presso il Tribunale di Varese le dottoresse Valentina Di Maro, Anna Veronica Jane Zazzeri e Francesca Gioffrè, mentre il dott. Pancrazio Timpano sarà in forza alla sezione distaccata di Luino.

La cerimonia di giuramento si terrà il 31 luglio 2025 alle ore 12 nell’aula magna del Tribunale di Varese, momento in cui i quattro magistrati verranno formalmente immessi nelle funzioni.

La nomina, disposta con decreto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio in linea con la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresenta un passo significativo per rafforzare la giustizia di prossimità nel territorio varesino e in particolare nell’area del Lago Maggiore.

I nuovi giudici, tutti avvocati con lunga esperienza professionale, hanno seguito un articolato percorso formativo comprendente tirocini sia in ambito penale che civile. Le valutazioni favorevoli dei magistrati formatori e il successivo parere positivo del Consiglio giudiziario di Milano hanno portato al via libera del CSM e quindi alla firma finale del decreto ministeriale.

La loro immissione rafforza concretamente la macchina giudiziaria locale, assicurando maggiore presenza e funzionalità nei tribunali decentrati.