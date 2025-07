Oltre 50 chili di rifiuti nei canneti, volontari “spazzini” durante ViviLago

Durante il fine settimana di ViviLago 2025, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del Lago di Varese, diverse associazioni ambientaliste del territorio hanno dato un contributo concreto all’ambiente e alla sensibilizzazione dei più piccoli.

Laboratori e pulizia del lago: un weekend all’insegna dell’ambiente

Nel pomeriggio di sabato, l’associazione Plastic Free ha proposto un laboratorio “Ri-creativo” per bambini, un momento educativo e divertente pensato per insegnare ai più piccoli l’importanza del riciclo e del rispetto per la natura.

La mattinata di domenica, invece, è stata dedicata interamente alla pulizia delle acque del lago. I volontari di Ama&Vivi Plastic Free, Marevivo Lombardia e Piemonte, con il supporto della Protezione Civile di Gavirate, sono saliti a bordo di due kayak e di un’imbarcazione messa a disposizione proprio dalla Protezione Civile per perlustrare le rive del lago.

Oltre 50 kg di rifiuti raccolti tra i canneti

Il gruppo ha percorso diversi chilometri lungo le sponde, concentrandosi soprattutto nella zona antistante il vecchio campeggio di Buguggiate, dove tempo fa un canoista aveva segnalato la presenza di numerosi rifiuti. A farne le spese, come spesso accade, sono stati i canneti, che hanno restituito una grande quantità di plastica (bottiglie, secchi, sacchetti, palloni e persino una vecchia tanica), ma anche vetro e materiali ingombranti come pneumatici, reti per giardinaggio e perfino un pezzo di imbarcazione. In totale, i volontari hanno raccolto oltre 50 chili di rifiuti.

A raccogliere l’appello del canoista era stata Rete Lago di Varese a Comabbio, gruppo che riunisce diverse associazioni ambientaliste e che aveva preso a cuore la segnalazione, promettendo un intervento non appena possibile. L’occasione giusta si è presentata proprio con ViviLago 2025, inserita nel programma ufficiale di Regione Lombardia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con il motto “E’ VA con il cuore”. E proprio con il cuore i volontari di Rete Lago hanno lavorato anche oggi per un lago migliore.