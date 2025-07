Open Day di Pattinaggio a Varese: prova gratuita all’Acinque Ice Arena con Icesport Varese

Siete pronti a scivolare sul ghiaccio? Sabato 13 settembre, l’Acinque Ice Arena di Varese apre le porte per un emozionante Open Day di pattinaggio grazie alla società Icesport Varese. Dalle 15:40 alle 17:20, l’evento, aperto a tutti, offrirà l’opportunità di scoprire il mondo del pattinaggio su ghiaccio, con prove gratuite per bambini a partire dai 3 anni, ragazzi e adulti.

Cosa aspettarsi dall’Open Day

L’Open Day di pattinaggio di Varese, organizzato da Icesport Varese, è un evento ideale per chiunque voglia avvicinarsi a questa affascinante disciplina. L’iniziativa è pensata per tutte le età: dai più piccoli, che si divertiranno a muovere i primi passi sul ghiaccio, fino agli adulti desiderosi di perfezionarsi o scoprire il pattinaggio artistico e il fitness sul ghiaccio.

Il team di esperti allenatori sarà a disposizione per guidare i partecipanti durante la sessione gratuita, offrendo supporto e consigli utili per migliorare la propria tecnica.

Dettagli pratici

L’Open Day si terrà presso l’Acinque Ice Arena di Varese, un impianto moderno e accogliente che permette di praticare il pattinaggio in un ambiente sicuro e divertente. L’incontro è fissato dalle 15:40 alle 17:20 e, per partecipare, è necessaria la prenotazione, da effettuare tramite l’indirizzo email icesportvarese@gmail.com o il numero 351 6574669.

Un’opportunità da non perdere

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica sul ghiaccio a Varese. L’Open Day è gratuito e aperto a tutti, non importa se sei un principiante o un pattinatore esperto. Prendi la tua attrezzatura, indossa abbigliamento comodo e preparati a divertirti!

Programma dell’Open Day

15:40-17:20: Prova gratuita di pattinaggio per tutti (bambini, ragazzi, adulti)

Guida e supporto degli allenatori qualificati di Icesport Varese

Prenotazione obbligatoria

Chiusura

Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare Icesport Varese tramite email (icesportvarese@gmail.com) o chiamare il numero 351 6574669. Non dimenticare di prenotare il tuo posto per vivere un’esperienza di pattinaggio unica!