Openjobmetis, l’esordio a Sassari. Prima in casa contro Milano, all’8a arriva Cantù

È nata a mezzogiorno di oggi (martedì 29 luglio) la nuova stagione della pallacanestro italiana. Legabasket ha infatti diramato il calendario della Serie A che scatterà domenica 5 ottobre: per la Openjobmetis si comincia con la trasferta sul campo di Sassari di coach Massimo Bulleri, ex di turno. La settimana successiva l’esordio casalingo nel derby con l’Olimpia Milano di un altro ex rilevante, Nico Mannion.

La gara forse più attesa è però l’altro derby, quello con Cantù, che è mancato per alcune stagioni nelle quali la squadra brianzola ha disputato la A2. Il match di andata sarà a Masnago all’8a giornata il 16 novembre; ritorno al palasport di Desio al 27° turno previsto per il 19 di aprile.

A prima vista si tratta di un calendario difficile, quello per i biancorossi, che dopo le prime due giornate dovrà affrontare una serie di squadre intenzionate a puntare ai playoff come Reggio Emilia, Trento, Venezia, Bologna e Tortona. Come lo scorso anno, la seconda parte appare più abbordabile o comunque con incontri che sulla carta vedranno Librizzi e compagni affrontare le squadre della propria fascia di classifica: per questo sarà necessario portare qualche “colpaccio” nelle prime settimane di gioco.

Anche quest’anno Legabasket ha adottato il calendario asimmetrico, quindi con girone di andata e girone di ritorno differenti. La prima parte si concluderà l’11 gennaio (Treviso-Varese), la seconda prenderà il via il 18 gennaio con la Openjobmetis in casa contro Venezia.

La regular season terminerà invece il 10 maggio e come l’anno scorso Varese farà visita alla Virtus Bologna che si appresta a indossare la maglia con lo scudetto di campione in carica. La sfida alle Vu Nere alla Itelyum Arena è invece prevista per la 6a di campionato, il 6 novembre.

Resta immutato il format dei playoff scudetto, che si disputeranno con serie al meglio delle cinque gare. Le date della post-season verranno però ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

TUTTE LE PARTITE DELLA OPENJOBMETIS

ANDATA

• Dom 05/10/25: Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

• Dom 12/10/25: Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano

• Dom 19/10/25: UNA Hotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese

• Dom 26/10/25: Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino

• Dom 02/11/25: Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese

• Mer 05/11/25: Openjobmetis Varese – Virtus Olidata Bologna

• Dom 09/11/25: Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese

• Dom 16/11/25: Openjobmetis Varese – Acqua S.Bernardo Cantù

• Dom 23/11/25: Openjobmetis Varese – APU Old Wild West Udine

• Dom 07/12/25: Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese

• Dom 14/12/25: Germani Brescia – Openjobmetis Varese

• Dom 21/12/25: Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste

• Dom 28/12/25: Trapani Shark – Openjobmetis Varese

• Dom 04/01/26: Openjobmetis Varese – Napolibasket

• Dom 11/01/26: Nutribullet Treviso Basket – Openjobmetis Varese

RITORNO

• Dom 18/01/26: Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia

• Dom 25/01/26: EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese

• Dom 01/02/26: Openjobmetis Varese – UNA Hotels Reggio Emilia

• Dom 08/02/26: Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese

• Dom 15/02/26: Openjobmetis Varese – Germani Brescia

• Dom 08/03/26: APU Old Wild West Udine – Openjobmetis Varese

• Dom 15/03/26: Openjobmetis Varese – Nutribullet Treviso Basket

• Dom 22/03/26: Napoli Basketball – Openjobmetis Varese

• Dom 29/03/26: Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona

• Sab 04/04/26: Pallacanestro Trieste – Openjobmetis Varese

• Dom 12/04/26: Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari

• Dom 19/04/26: Acqua S.Bernardo Cantù – Openjobmetis Varese

• Dom 26/04/26: Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona

• Dom 03/05/26: Openjobmetis Varese – Trapani Shark

• Dom 10/05/26: Virtus Olidata Bologna – Openjobmetis Varese

SCARICA TUTTO IL CALENDARIO LBA 2025-26 (formato .pdf)