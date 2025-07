Ottica Mauro festeggia 10 anni: sconti, qualità e una promessa di fiducia

A Cavaria con Premezzo, in via Scipione Ronchetti 881, c’è chi ha trasformato la cura della vista in una vera missione. Da dieci anni, l’Ottica Mauro di Mauro Cerea accoglie i clienti con professionalità e attenzione, costruendo un percorso su misura per ogni esigenza visiva.

Competenza, onestà e cordialità sono i valori che guidano ogni consulenza, trasformando la semplice visita in negozio in un’esperienza di fiducia e qualità.

Dieci anni di storia

La storia di Mauro Cerea parla di passione e impegno. Classe 1988, si è avvicinato al mestiere grazie ad una intuizione, dopo il diploma, scegliendo poi di frequentare la scuola per ottenere l’abilitazione professionale. Dopo un primo periodo di formazione e apprendistato, si è presentata l’occasione di rilevare il negozio, che dal 1° settembre 2015 gestisce con dedizione, offrendo un’attenzione speciale a ogni cliente.

La filosofia di Ottica Mauro è chiara: garantire la massima professionalità, mantenere un rapporto qualità-prezzo onesto e costruire un vero legame di fiducia con chi sceglie i suoi servizi. Un approccio che punta sul passaparola come migliore forma di pubblicità e che si traduce in un servizio completo, pensato per accompagnare il cliente in ogni fase.

Il negozio dispone di una sala visite attrezzata con strumenti di ultima generazione, frutto di un investimento importante che permette controlli della vista precisi e approfonditi.

Un altro punto di forza è il laboratorio interno che consente di montare gli occhiali direttamente in sede. Grazie a questo servizio, la consegna per le lenti monofocali può avvenire anche in giornata, mentre per quelle progressive sono sufficienti pochi giorni. Questo garantisce un controllo completo di tutte le fasi, dalla consulenza alla consegna del prodotto finito.

L’offerta di Ottica Mauro è ampia e attenta alla qualità: dalle nuove collezioni di occhiali da sole con lenti protettive, ideali per il mare, la montagna o l’uso quotidiano, alle montature da vista selezionate con cura, con proposte originali e di nicchia non presenti ovunque. La scelta di questi prodotti nasce dalla volontà di differenziare l’offerta e proporre soluzioni adatte a ogni stile ed esigenza.

Particolare attenzione viene riservata ai bambini con miopie elevate: da Ottica Mauro si possono trovare lenti specifiche sviluppate per rallentare la progressione miopica, che però devono essere consigliate e prescritte dall’oculista di fiducia. Un servizio che testimonia la volontà di offrire una consulenza davvero personalizzata.

Alla domanda sul perché scegliere mani esperte piuttosto che acquistare un paio di occhiali online, Mauro non ha dubbi: «Affidarsi a un negozio fisico significa avere un servizio su misura, con la garanzia di una consulenza esperta e di una qualità controllata – spiega Mauro. Vuol dire anche poter contare su un’assistenza post-vendita con eventuale sistemazione o sostituzione in garanzia di lenti e montature».

Occhi in salute: tre consigli preziosi

Tra i consigli che Mauro rivolge ai suoi clienti ci sono l’importanza di effettuare almeno un controllo della vista ogni due anni, l’uso moderato delle lenti a contatto e la protezione degli occhi chiari dal sole. Indicazioni semplici ma preziose, che riflettono un approccio professionale e attento alla salute visiva.

Per il suo compleanno, Ottica Mauro ti fa un regalo

In occasione del decimo anniversario – che si festeggerà a settembre – Ottica Mauro riserva uno sconto speciale sia ai clienti abituali sia a quelli nuovi, come segno di riconoscenza nei confronti di chi ha scelto e continua a scegliere il negozio.

«Il ruolo dei clienti è fondamentale: sono loro che in questi dieci anni hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti e per questo voglio ringraziarli – ci racconta. Un grazie speciale va anche alla mia famiglia e agli amici che mi hanno sostenuto fin dall’inizio e continuano a farlo ancora oggi».

Per informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile recarsi direttamente in negozio, in via Scipione Ronchetti 881 a Cavaria con Premezzo.

Contatti

Ottica Mauro di Cerea Mauro

Via Scipione Ronchetti, 881, 21044 Cavaria Con Premezzo

T: 0331 217126

@: otticamauro88@gmail.com

Facebook | Instagram