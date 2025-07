Padre e figlio varesini dispersi per una notte nel Biellese. Recuperati illesi dall’elicottero

È terminata con il lieto fine la disavventura di due escursionisti della provincia di Varese, padre e figlio, dispersi per una intera notte (tra sabato 19 e domenica 20 luglio) sui monti del Biellese prima di essere individuati e salvati grazie a un intervento in elicottero. (foto di repetorio)

I due – 63 anni il padre, sulla ventina il figlio – sono stati sorpresi dal maltempo mentre si trovavano nella zona del Monte Bo, vetta di oltre 2.500 metri, la seconda più alta delle Alpi Biellesi. Gli escursionisti hanno trovato riparo in un alpeggio abbandonato che, però, si trova in una zona senza copertura telefonica e quindi non sono riusciti a mettersi in contatto con i familiari, i quali hanno dato l’allarme.

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, questa mattina – domenica 20 – gli uomini della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese intervenuti con il proprio elicottero, sono riusciti a individuare la cella telefonica dei due dispersi. Una situazione cruciale per localizzarli e procedere quindi al recupero avvenuto proprio con l’elicottero.

Gli escursionisti sono quindi stati portati a Piode e visitati da un medico. Non hanno riportato ferite e sono in buone condizioni. Alle ricerche, oltre all’elicottero delle Fiamme Gialle varesine, hanno partecipato i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino Biellese.