Passi di musica e passione: al via i corsi di ballo di Varese Corsi

Con l’autunno riparte una nuova stagione di Varese Corsi, con un programma sempre più vario. Tra i laboratori più amati e che non mancheranno sono i corsi di ballo: l’offerta si fa sempre più ampia e variegata, per chi desidera muoversi a ritmo di musica, socializzare e lasciarsi coinvolgere dall’energia della danza.

Tra le tante proposte “Balli di gruppo e coreografici (base)”: si comincia sabato 27 settembre dalle 14.30 alle 15.30 con un corso base dedicato a chi vuole imparare le coreografie più conosciute per animare feste, eventi e momenti di svago. Per chi ha già un po’ di esperienza, il livello intermedio si terrà invece il lunedì, sempre presso l’Hub, dalle 17.15 alle 18.15.

Tra le novità di questa stagione, arriva la Heels Dance: un corso in partenza giovedì 25 settembre dalle 19.00 alle 20.00 presso il Salone della Motta. Un ballo che combina elementi di hip-hop, jazz e danza commerciale in coreografie da eseguire sui tacchi, per un’esperienza dinamica che aiuta a migliorare espressività, coordinazione e autostima.

Confermato anche il corso di Danza del ventre, in partenza mercoledì 30 settembre dalle 19.00 alle 20.00, sempre presso il Salone della Motta. Il corso è open level e si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta a questa danza affascinante, sia a chi desidera perfezionare la tecnica.

Tra i corsi in partenza, anche la Pizzica Salentina (principianti assoluti): dal 30 settembre, ogni martedì dalle 21.00 alle 22.00 presso la scuola Morandi. Un viaggio alla scoperta di questa danza appassionante e ricca di storia, per imparare i passi base al suono del tamburello.

Sempre il martedì dalle 20.00 alle 21.00 e presso il Salone della Motta, si svolgerà il corso base di Country Western Line Dance, ballo di gruppo nato negli Stati Uniti, caratterizzato da sequenze coreografate da eseguire in linea, senza partner, su musica country e non solo. Un’attività dinamica, perfetta per muoversi e divertirsi in compagnia.

Chi desidera imparare uno dei balli più iconici legati alla musica swing potrà partecipare, invece, al corso di Boogie Woogie, al via martedì 7 ottobre dalle 19.00 alle 20.00 presso la Rock ‘n’ Roll School Varese

