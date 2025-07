Pausa estiva per lo sportello Openjobmetis a Materia: riapertura giovedì 4 settembre

Partito venerdì 15 maggio, dopo ben otto settimane di attività e più di trenta candidature raccolte, lo sportello di Openjobmetis a Materia chiude per un breve pausa estiva.

A partire da giovedì 4 settembre, lo sportello sarà nuovamente aperto per accogliere tutti i candidati interessati a scoprire le nuove opportunità lavorative presenti sul territorio.

L’orario rimarrà sempre lo stesso, dalle 14:30 alle 18:00.

A Materia sarà sempre presente una professionista del settore, che presenterà le offerte di lavoro attive in provincia di Varese oltre a raccogliere i cv dei candidati. Le offerte si possono anche consultare sul sito di Openjobmetis, cliccando qui

Si ricorda che lo sportello resta aperto tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 e non è prevista alcuna iscrizione.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno, nel borgo di Sant’Alessandro.

A chiudere per una breve pausa estiva è anche lo sportello di collocamento al Comune di Biandronno. L’iniziativa, promossa dal Comune e da Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, attiva tutti mercoledì dalle 14:00 alle 18:00 al Municipio di Biandronno, chiude per i mesi estivi e riapre a settembre a data da definire.