Pellicini: “Sull’Asst Sette Laghi indiscrezioni che fanno male alla sanità varesina”

Le voci sulle future nomine alla guida dell’Asst Sette Laghi continuano a far discutere. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul possibile arrivo di Monica Calamai alla direzione generale, interviene il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che invita a mantenere un clima di rispetto verso l’azienda sanitaria e i professionisti che vi operano.

“Serve rispetto per chi lavora negli ospedali”

Pellicini ha definito dannose le continue ipotesi sulla stampa: “Tutte queste indiscrezioni non fanno bene alla sanità varesina. Il primo a doverlo sapere è l’assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso. Mi dispiace innanzitutto per il dottor Giuseppe Micale, che ha sempre dimostrato grande conoscenza dell’azienda e professionalità. Ma mi dispiace anche per tutti coloro che nei nostri ospedali danno ogni giorno l’anima e che si vedono appioppare da un giorno all’altro le ipotesi più disparate sui vari direttori generali”.

L’appello al presidente Fontana

Il deputato ha poi richiamato il ruolo centrale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Varese è sede di un’università prestigiosa, che merita il giusto rispetto. Sono certo che il presidente Fontana, nella sua esperienza e saggezza, saprà tutelare al meglio il nostro territorio, verificando che qualunque scelta venga fatta sia la migliore”.