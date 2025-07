Pergole bioclimatiche, salotti in corda e tavoli resistenti: con Nicora Garden il giardino è tutto da vivere

Con l’arrivo della bella stagione cresce il desiderio di vivere di più gli spazi all’aperto. Che si tratti di un giardino, un terrazzo o un bordo piscina, da Nicora Garden, a Varese, trovi tutto il necessario per arredare l’esterno con gusto, qualità e soluzioni durature.

L’attenzione alla scelta dei materiali, la consulenza su misura e una selezione di prodotti made in Italy di alta qualità fanno di Nicora un punto di riferimento per chi vuole trasformare il proprio spazio verde in un ambiente accogliente e funzionale. Inoltre la quasi totalità dei prodotti sono in pronta consegna: un’opportunità perfetta per chi ha voglia di rinnovare il proprio giardino e non vuole aspettare.

Tavoli, salotti e ombrelloni: qualità che dura nel tempo

Uno dei punti di forza di Nicora Garden è la proposta di arredi da esterno pensati per resistere alle intemperie: tavoli robusti come quelli del marchio Nardi, salotti in corda con cuscini idrorepellenti, ombrelloni coordinati e poltrone reclinabili che possono restare all’aperto durante l’inverno.

Ogni prodotto è selezionato per garantire una lunga durata nel tempo, senza necessità di ritiro o manutenzione continua. E chi cerca un’alternativa più accessibile, può contare su una selezione di articoli esteri di qualità ma a prezzi più contenuti, scelti con cura dal team ‘Giardinia’ che associa importanti centri garden in tutta Italia.

La pergola bioclimatica: una stanza in più nel tuo giardino

Una delle tendenze più apprezzate è la pergola bioclimatica, una struttura fissa che permette di regolare la luce e la ventilazione grazie a lamelle orientabili, manuali o motorizzate. Resistente al sole e alla pioggia, può essere chiusa anche lateralmente con vetri o tende, trasformandosi in una vera e propria stanza aggiuntiva. Le pergole sono personalizzabili con illuminazione integrata, sistemi di motorizzazione e finiture su misura. Un investimento che consente di vivere il giardino in tutte le stagioni, con comfort e stile.

Non solo arredo: piscine, docce e sistemi anti-zanzare

Da Nicora Garden non manca nulla per completare il tuo angolo all’aperto: lettini da piscina, piscine interrate o fuori terra (come le robuste Intex), docce da esterno, sistemi anti-zanzare e anche favolose Spa per un relax totale a casa propria.

In questo periodo partono anche le promozioni estive, con molti prodotti fine serie a prezzi davvero interessanti.

Consulenza personalizzata e soddisfazione garantita

Uno degli aspetti più apprezzati dai clienti di Nicora è la consulenza personalizzata: ogni acquisto è accompagnato da un confronto attento con il team per individuare le soluzioni più adatte, anche per spazi complessi come terrazzi o balconi. «Aiutiamo i nostri clienti a fare la scelta più corretta – spiegano da Nicora Garden – e la loro soddisfazione è per noi il miglior risultato».

Per non perderti novità e promozioni del mese, rimani aggiornato sui canali social di Nicora Garden!

