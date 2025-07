Piano anti-abusivi per le case Aler: dalla Regione 2,9 milioni per vigilanza armata e videosorveglianza

Nuovo stanziamento da 2,9 milioni di euro per rafforzare la sicurezza nei quartieri di edilizia residenziale pubblica della Lombardia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato una delibera che prevede piani anti-abusivi con vigilanza armata, telecamere e misure di deterrenza come porte blindate e sistemi di allarme.

Misure di sicurezza in tutte le province

I fondi, interamente a carico dell’assessorato alla Casa, verranno distribuiti a tutte le aziende Aler con una quota fissa di 260.000 euro e una variabile legata al patrimonio gestito. Gli interventi previsti toccheranno diverse aree sensibili:

Aler Bergamo – Lecco – Sondrio : 408.064 euro. Previsti blindature di alloggi nel quartiere Piastra di Sondrio e vigilanza alla Malpensata di Bergamo.

Aler Brescia – Cremona – Mantova : 486.725 euro per videosorveglianza in quartieri delle tre province.

Aler Milano : 1.149.219 euro per vigilanza armata nei quartieri Molise e Corvetto e messa in sicurezza di alloggi recuperati.

Aler Pavia – Lodi : 373.821 euro per videosorveglianza e allarmi.

Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio: 482.171 euro per telecamere nei quartieri San Rocco di Monza, via Amendola a Saronno e San Fermo a Varese.

Franco: «Siamo dalla parte di chi rispetta le regole»

«I 2,9 milioni stanziati – spiega l’assessore Paolo Franco – consentono di strutturare piani anti-abusivi in tutte le province lombarde, partendo dalle situazioni più critiche. Le risorse si aggiungono ai 3 milioni già messi in campo lo scorso anno per attivare vigilanza armata e potenziare la videosorveglianza nei quartieri di Milano. Siamo concretamente dalla parte delle persone che rispettano le regole: chi occupa abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto».

L’assessore sottolinea anche la necessità di uno sforzo condiviso: «Serve un’azione corale da parte di tutti gli enti. Le iniziative già avviate hanno disincentivato nuove occupazioni e tentativi di occupazione: non possiamo dare spazio a chi infrange le regole di convivenza».

La Russa: «Legalità e sicurezza prioritarie»

Anche l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa ribadisce la linea: «Per Regione Lombardia sicurezza e legalità sono prioritarie. Questa misura è un segnale concreto verso anziani, famiglie e persone fragili che vivono nelle case popolari e meritano tutela. Garantiamo attenzione costante e protezione ai cittadini onesti e a chi attende il proprio turno in graduatoria».

Precedenti interventi a Milano

Nel 2024 Aler Milano ha già attivato contratti per videosorveglianza e vigilanza armata nei quartieri San Siro, Corvetto e Gratosoglio, oltre a un servizio di assistenza sgomberi, finanziato da un precedente contributo straordinario della Regione.