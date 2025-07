Piloti per un giorno: l’emozione del volo decolla con Varese Corsi

Un’esperienza unica, capace di far vivere l’emozione del volo ai comandi di due tra i più iconici aerei di linea: il Boeing 737-800 MAX e l’Airbus A320. È la proposta firmata Varese Corsi in collaborazione con CPflight, azienda italiana di riferimento internazionale nella simulazione aeronautica, che apre le porte del suo centro Gate1 di Nova Milanese a tutti gli appassionati e curiosi del mondo del volo.

Due corsi distinti per provare il brivido del volo, alternando teoria e pratica in una giornata dedicata interamente all’aviazione.

Il programma si apre con una sessione teorica di quattro ore, durante la quale vengono approfonditi i principi del volo, la strumentazione di bordo e le principali procedure operative. Nel pomeriggio, viene lasciato più spazio alla pratica: ogni partecipante, in coppia, potrà cimentarsi in un volo simulato di 45 minuti, affiancato da istruttori qualificati.

Sabato 4 ottobre sarà la giornata dedicata al Boeing 737-800 MAX, mentre sabato 11 ottobre toccherà all’Airbus A320. Entrambi i corsi prenderanno il via alle ore 9:00 con la lezione teorica, per poi proseguire dalle 14:00 con le simulazioni di volo.

Un’occasione pensata per chi sogna di provare l’emozione del volo e vuole conoscere più da vicino il mondo dell’aviazione civile, vivendo un’esperienza immersiva e realistica.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.