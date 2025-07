Pirates Fest 2025: a Travedona Monate sport, musica live e street food per tre sere di festa

Dal 18 al 20 luglio l’oratorio di Travedona Monate ospita la Pirates Fest: tornei di basket e green volley, musica dal vivo, dj set, street food e stand handmade. Tre serate per vivere l’estate in compagnia e divertimento

La Pirates Fest scalda i motori per un’edizione 2025 ancora più ricca. Dal 18 al 20 luglio, l’oratorio di via Mazzini a Travedona Monate si trasformerà in un vivace punto di incontro per chi ama lo sport, la musica dal vivo, il buon cibo e il divertimento per tutte le età. Dopo il successo delle prime due edizioni, il format si rinnova per combattere il caldo e aumentare il divertimento, con un programma studiato per far scatenare atleti, appassionati di musica e curiosi.

Il cuore dell’evento saranno i tornei di basket 3 contro 3 e di green volley 4 contro 4 (con almeno due ragazze in campo), aperti a tutti con una quota di iscrizione di 10 euro a partecipante. Grande novità di quest’anno è l’introduzione del torneo femminile di basket, pensato per dare più spazio e visibilità alle squadre rosa. In palio un premio in denaro che promette di accendere la competizione e rendere le sfide ancora più avvincenti.

Per iscrizioni e informazioni si possono contattare Andrea (3466211628), Mattia (3398318991) e Matteo (3331219804).

Gastronomia, musica live e artigianato

Non ci sarà solo sport. Ogni sera gli stand gastronomici offriranno piatti gustosi per tutte le tasche, birra fresca e un’area dedicata all’artigianato handmade, perfetta per curiosare tra oggetti unici e creazioni originali. Confermata anche la presenza di Elena Rosoni, massaggiatrice che offrirà trattamenti gratuiti o promozioni dedicate per rimettere in sesto i partecipanti provati dai tornei.

Il programma musicale

Venerdì 18 luglio la serata sarà interamente dedicata alla musica live. Alle 20.15 si esibiranno i Sottosuono, band locale orgoglio di Travedona, con il loro grunge e alternative rock ispirato a Nirvana e Pearl Jam: un viaggio tra cover intramontabili e sonorità contemporanee. A seguire, sul palco salirà Sebastiano Rizzato & Band con un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico variegato.

Sabato 19 luglio spazio alla console di DJ Panico, professionista conosciuto nei club italiani ed europei, autore della hit “La la song” che ha superato 30 milioni di visualizzazioni e di altri progetti di successo su Spotify e TikTok. Dalle 22.00 alle 23.45 farà ballare tutti con un set esplosivo e coinvolgente.

Contatti

@: travedona.pirates@gmail.com

M: 3466211628, 3398318991, 3331219804

Facebook

L’immagine di apertura è stata generata con l’AI