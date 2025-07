Playoff di B2 e titolo di Terza Divisione nell’annata da applausi del Gorla Volley

Grazie alla squadra di serie B2 che ha sfiorato i play-off promozione e alcuni podi provinciali in ambito giovanile dei campionati della Federazione italiana pallavolo, la stagione 2024-25 ha portato più di una soddisfazione a Gorla Volley.

Il cammino nel campionato per noi più prestigioso ha avuto un avvio difficile, con la squadra che ha fatto fatica a ingranare fino a dicembre, accumulando diversi punti di ritardo dalla vetta della classifica. Dopo la pausa natalizia il ritmo è cambiato ed è iniziata una entusiasmante rimonta che ha portato il team a chiudere al quarto posto nel girone B, a un solo punto dalla terza posizione con la conseguente possibilità di disputare i non facili play off per la promozione in B1. Si tratta del miglior risultato della recente presenza in B2, dato che le due precedenti stagioni si sono concluse al quinto posto.

Nel campionato provinciale di prima divisione abbiamo schierato due squadre che hanno chiuso al quinto posto del girone B e al nono nel girone A. Nel primo caso il team è stato realizzato in collaborazione con la società Gar Rescaldina, mentre la seconda squadra era formata solo da under 18 provenienti dal nostro vivaio in modo da offrire loro la possibilità di crescere tecnicamente abbinando la partecipazione a un campionato di serie oltre a quello giovanile: hanno ben figurato concludendo a metà classifica.

Da record il percorso compiuto dal team che ha disputato il campionato di terza divisione. Una squadra composta solo da under 16 che ha dominato il girone A vincendo tutte le partite a punteggio pieno e guadagnato la promozione in seconda divisione per la stagione 2025-26. Inoltre, le nostre atlete hanno completato un anno da incorniciare vincendo anche la finale per l’assegnazione del titolo provinciale, contro la prima classificata del girone B.

Non sono mancate soddisfazioni nei campionati provinciali giovanili. In quest’ultima categoria, in cui abbiamo schierato due squadre, il team giallo ha ottenuto un bel terzo posto al termine di una final four molto combattuta. La squadra under 13, invece, dopo una stagione molto positiva ha partecipato alla final four e ha chiuso il campionato al quarto posto, con qualche rammarico.

Ulteriori risultati positivi sono arrivati dalla partecipazione ai tornei primaverili provinciali sempre in ambito Federvolley, che si disputano successivamente alla conclusione della fase provinciale dei campionati: sul gradino più alto del podio sono salite la squadra under 18 gialla e la squadra under 13. Nella categoria under 16, invece, sia il team giallo che quello blu sono arrivate alla final four: in semifinale si sono affrontate e ha prevalso la squadra gialla, che poi ha conquistato il secondo posto mentre la squadra blu ha ottenuto il terzo posto. Complessivamente, quindi, i tornei si sono conclusi con due primi, un secondo e un terzo posto.



Infine per la prima volta abbiamo “ospitato” una squadra mista di 20-30enni che ha disputato i campionati Pgs. Una piacevole esperienza, caratterizzata da una minore necessità di crescita tecnica e spirito competitivo, ma che ha visto la palestra riempirsi di un pubblico entusiasta a ogni partita.

Nel corso dell’anno abbiamo potuto contare sul sostegno economico degli sponsor e sulla disponibilità di diversi genitori che ci hanno aiutato a limitare i disagi di alcuni imprevisti, come il guasto dell’impianto di riscaldamento della palestra, nonché supportato nell’attività correlata allo svolgimento delle partite. A loro e, soprattutto alle atlete e allo staff tecnico, va il ringraziamento della società. I risultati ottenuti e la preferenza a noi accordata dalle ragazze ripagano degli sforzi crescenti da affrontare, tra oneri economici, amministrativi e organizzativi, per contribuire alla pratica e alla diffusione dello sport tra i giovani.