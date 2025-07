“Polo scolastico, Samarate deve accelerare le delibere per rimanere nel circuito Pnrr”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Alternativa Democratica, firmato dal Coordinamento Provvisorio composto da Luigino Portalupi e Gian Pietro Ferraro

“PNRR un’occasione ancora aperta da non perdere. Samarate deve accelerare le delibere per rimanere nel circuito PNRR”

E’ noto a tutti coloro che seguono con attenzione l’andamento del PNRR a livello nazionale che la previsione tempo / spesa viene rispettata con fatica e che parte (seppure piccola) dei “fondi” dovranno trovare un nuovo collocamento.

La problematica riguarda, soprattutto, la spesa che coinvolge gli Enti Locali e in questo frangente Samarate ha già avuto esperienza positiva (per il momento) con l’improvviso riparto di fondi aggiuntivi per gli asili nido.

I dati inerenti la spesa per le strutture scolastiche, per quanto a nostra conoscenza, attestano che si possono ipotizzare discreti residui e somme non spese da parte di parecchi Enti Locali.

Ora è evidente che Samarate, se è interessata a ricevere ulteriori fondi per affrontare con il PNRR la problematica degli immobili scolastici , deve evitare di attendere la possibile ipotizzabile “lotteria” dei riparti che saranno distribuiti “a pioggia” ma deve, con cognizione di causa e con serietà, predisporre uno specifico dossier da inviare al Ministero per sollecitare / richiedere un’assegnazione di fondi ,.

Il “POLO SCOLASTICO” di Samarate ha, alla data odierna, forti possibilità di essere finanziato se il Consiglio Comunale (tutto il Consiglio Comunale e non solo la ristretta maggioranza) riprende ad interessarsi rapidamente del tema che è sul tavolo da oltre trenta anni.

Già i dati del secolo scorso attestavano il calo delle nascite, la conseguente diminuzione dell’uso degli spazi, l’esigenza di creare sinergie e ridurre i costi.

Tutti dati già sottoposti al dibattito politico locale durante la Giunta Solanti (di sinistra) e rivisti con particolare attenzione dalla Giunta Puricelli (Lega) .

La Giunta Puricelli e la Sua maggioranza arrivarono a porre nuovamente il tema nel Documento Unico Programmatico e ,con grande sorpresa , il tema é stato tolto, dal DUP da questa maggioranza (vedesi DUP del 2024 e quello votato per il 2025) .

Non vogliamo fare polemica ma il soggetto e il gruppo politico che chiesero detto passo indietro è conosciuto da tutti.

Ora leggere che non si sono richiesti i dati ai Funzionari competenti e/o all’Ente Scolastico ma ad un Consigliere Comunale (che per legge non ha diritto all’attività gestionale e che in questo caso non è nemmeno Presidente della commissione interessata al tema) ci pare segno di una indifferenza per il tema e della volontà di non arrivare a nessun risultato.

Apprezziamo, invece, molto le parole del Presidente del Consiglio Comunale che si prende in carico l’obiettivo del Polo Unico Scolastico di Via Borsi.

Se mancano i dati e se qualcuno (come sarebbe invece giusto fare) non vuole scomodare i Funzionari per avere detti dati, garantiamo che li possiamo sempre fare avere noi in modo abbastanza rapido.

I fondi del PNRR ci possono essere. Occorre muoversi.

Una decisone va assunta.

Abbiamo letto e sappiamo che in Consiglio Comunale vi è una grande maggioranza che condivide il progetto.

Anche se non sediamo in Consiglio Comunale (per il tradimento che abbiamo subito) anche noi abbiamo una responsabilità politica amministrativa.

Noi diciamo che Samarate non può perdere questo treno e intendiamo fare quanto di nostra competenza per smuovere il dibattito e assumere la decisione.

Abbiamo predisposto:

Un interrogazione sul tema per avere conferma di una serie di dati.

Una richiesta di documenti per avere copia della delibera della prima Giunta Tarantino circa l’approvazione del progetto di ampliamento delle strutture immobiliari in Via Borsi e, conseguente, formazione del POLO SCOLASTICO

Una richiesta di discussione in Consiglio Comunale di una proposta di delibera per riapprovare detto progetto da finanziare con fondi PNRR e con conseguente domanda di finanziamento

Una richiesta di discussione in Consiglio Comunale di una delibera di indirizzo politica amministrativa per adeguare tutti i documenti amministrativi a detta scelta

Il tutto in conformità allo Statuto di Samarate.

Comitato Costituente “ALTERNATIVA DEMOCRATICA – Socialismo Europeo “

Rappresenteremo tutto questo al Sindaco Ferrazzi che mantiene tutta la nostra attenzione e tutto il nostro sostegno ma provvederemo, anche, ad incontrare le forze di minoranza per invitarle ad assumere un ruolo positivo e propositivo con urgenza ed immediatezza.

A queste forze e ai loro riferimenti politici noi riconosciamo (da persone serie quali siamo) il successo dell’operazione PNRR e, pertanto, speriamo che possano farsi carico anche di questo ultimo passo premendo e collaborando con la maggioranza (che ha, purtroppo, una componente incerta e riluttante sul tema).

COMITATO COSTITUENTE

“ALTERNATIVA DEMOCRATICA – Socialismo Europeo”.

(Coordinamento Provvisorio: Portalupi Luigino – Ferraro Gian Pietro)