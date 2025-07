Porto Valtravaglia, successo a Domo per il ritorno dell’organo storico nella rassegna Antichi Organi

Una serata di grande musica e partecipazione ha animato la chiesa di Domo, completamente gremita, in occasione del concerto della 45ª edizione della rassegna “Antichi Organi, Patrimonio d’Europa”, promossa dall’Associazione Antiqua Modicia.

A risuonare dopo oltre dieci anni di silenzio è stato l’organo storico della chiesa, restituito alla comunità grazie al sostegno di privati e tornato a pieno splendore in uno degli appuntamenti più attesi del festival.

Giovani talenti e patrimonio musicale

Protagonista della serata è stato il giovane organista Riccardo Cova, under 30, che ha saputo conquistare il pubblico con un programma coinvolgente e un’interpretazione sentita e raffinata.

I calorosi applausi che hanno accompagnato ogni esecuzione hanno confermato il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi che valorizzano il patrimonio musicale organistico del territorio.

Una stagione lunga fino a ottobre

La 45ª edizione della rassegna “Antichi Organi” proseguirà fino al 18 ottobre con numerosi concerti in diverse località della provincia di Varese, consolidandosi come una delle manifestazioni più longeve e apprezzate.

Un’occasione unica per ascoltare strumenti preziosi, spesso restaurati o recuperati per l’occasione, in un viaggio che unisce epoche, sonorità ed emozioni.

Box informativo

Organizzatori: Associazione Antiqua Modicia

Luogo dell’evento: Chiesa di Domo, Porto Valtravaglia

Protagonista: Riccardo Cova, organista

Rassegna: “Antichi Organi, Patrimonio d’Europa” – 45ª edizione

Prossimi appuntamenti: fino al 18 ottobre

Sito ufficiale: www.antichiorgani.it