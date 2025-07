Poste chiuse per lavori a Gerenzano, arriva l’ufficio postale mobile per garantire i servizi

Da venerdì 18 luglio Poste Italiane attiverà a Gerenzano un ufficio postale mobile per garantire la continuità dei servizi durante la chiusura temporanea della sede di via Carlo Berra 12, interessata da interventi di ammodernamento nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

Dove sarà il nuovo punto temporaneo

Il container attrezzato sarà posizionato in via Duca degli Abruzzi 2 e sarà operativo fino al 14 settembre 2025 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Nell’Ufficio Postale Mobile sarà possibile accedere a tutti i principali servizi postali, incluso il ritiro della corrispondenza inesitata (a partire dal 19 luglio), ma non sarà disponibile il servizio di consulenza, che sarà garantito invece presso l’Ufficio Postale di Saronno.

I lavori nell’ufficio di via Berra

La sede ordinaria di via Carlo Berra resterà chiusa al pubblico fino al 14 settembre per permettere il completamento degli interventi tecnici previsti dal Progetto Polis, un piano nazionale promosso da Poste Italiane per trasformare gli uffici postali in spazi polifunzionali accessibili ai cittadini anche per i servizi della pubblica amministrazione.

La riapertura è fissata, salvo imprevisti, per martedì 16 settembre.