Poteri mentali e cospirazioni, il thriller di Alessandro Bassani

“Mastermind” opera prima di Alessandro Bassani (edito dalla casa editrice Kimerik, 2025) vede come protagonista Filippo Crociati, affermato avvocato milanese, un uomo avvezzo alla routine, della vita quotidiana, della monotonia; abituato ad alzarsi ogni mattina alle 6:31 poiché a lui non piacciono le cose tonde, fissazione che ricordava avere fin da bambino. Improvvisamente dopo un incidente si ritrova a leggere nella mente delle persone. Ma chi può credergli?

Due personaggi chiave dell’opera lo aiuteranno e sono la psicologa Adele Lentati e l’amico giornalista Daniele Lombardi. Con il suo “nuovo potere” Filippo e i suoi amici più cari si troveranno coinvolti, loro malgrado, in un pericoloso complotto che punta a sovvertire l’ordine politico nazionale. Nella vicenda si cela un maestro abituato a muoversi nell’ombra, uno dei coordinatori della più grande cellula terroristica presente sul territorio italiano, ancora però in libertà grazie alla sua astuzia per essere riuscito a stringere rapporti d’affari con uomini importanti all’interno del governo, garantendo un “doppio gioco” in cambio di favori e denaro.

Il tempo è risicato e si devono muovere in fretta affinché non succeda l’inevitabile. Inaspettatamente si apprende della morte di un importante onorevole. Morte naturale o omicidio? Forse qualcuno ha voluto la sua morte? E per quale motivo? A chi poteva giovare la sua uscita di scena dal mondo politico? Vi è tra le pagine un sottofondo di attesa che mette il lettore in apprensione poiché l’evolversi delle situazioni a tratti è incerto. La narrazione è scandita da un buon ritmo e da una suspance che tiene il lettore sempre all’erta, dal momento che la trama è ben congegnata, costituita da fili sottili pronti a spezzarsi. Intanto, un personaggio importante, ignaro di eventuali cospirazioni contro di lui, si aggira tranquillo per le città, mentre poteri oscuri lo osservano come un rapace pronto a scagliarsi a tutta velocità contro la sua preda. Solo il tempo deciderà la sorte della sua vita.

Alessandro Bassani in questa opera seppur di fantasia mette tuttavia alla luce il problema delle attività terroristiche, quest’ultime costituenti una minaccia reale per la sicurezza di tutto il mondo. Una minaccia tangibile che include gruppi terroristici organizzati a livello nazionale e internazionale. A tratti, per l’ideologia, l’impatto, e il contenuto del libro, si può percepire l’eco di alcune grandi opere di autori come Gilles Kepel, Olivier Roy.

L’autore Alessandro Bassani ha saputo abilmente intrecciare realtà e fantasia in un connubio perfetto in cui la lettura scorre come un fiume limpido senza ostacoli. Alla fine come farà Crociati a spiegare alle forze dell’ordine il suo “super potere”? Come farà l’uomo misterioso a rivelarsi? Ora sappiamo che a vegliare su di noi c’è un cavaliere senza nome, ma che d’ora in avanti potremmo chiamare … “MASTERMIND”.

BIOGRAFIA:

Alessandro Bassani, nato nel 1983, è un professionista nel campo della comunicazione e del marketing. Laureato all’Università degli Studi di Milano, vive in provincia di Varese. Nel 2025 inizia il percorso da scrittore, pubblicando il suo primo romanzo, Mastermind.