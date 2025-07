Pro Patria nel Girone A con le novità Inter U23 e Union Brescia

Dopo il giorno dell’ufficiale riammissione in Serie C, la Pro Patria ha scoperto le avversarie stagionali. Nessuna sorpresa sul Girone – A, quello del Nord Italia – mentre le novità sono rappresentate dall’Inter U23, alla sua prima storica stagione (giocherà a Monza, leggi qui) e all’Union Brescia, ovvero la FeralpiSalò che ha cambiato denominazione dopo il fallimento del Brescia per non far sparire il calcio dalla città. Resta ancora in bilico la partecipazione della Triestina, nel mezzo di una grave crisi societaria e che ha posticipato ancora l’inizio degli allenamenti.

Rispetto alla passata stagione figurano due neopromosse dalla Serie D, l’Ospitaletto e la Dolomiti Bellunesi, mentre ritorna il Cittadella dopo la retrocessione dalla Serie B. È stata inserita invece nel Girone B il Bra, che giocherà le gare casalinghe a Sestri Levante e dovrà affrontare lunghe trasferte in Centro Italia.

Su 20 squadre ci sono due piemontesi (Novara e Pro Vercelli), undici lombarde (Albinoleffe, Alcione, Giana Erminio, Inter U23, Lecco, Lumezzane, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Renate, Union Brescia), cinque venete (Arzignano, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Vicenza, Virtus Verona), oltre a Trento e Triestina, rispettivamente da Trentino e Fruili Venezia Giulia.