Protezione civile in allerta anche in provincia di Varese per temporali forti e rischio idrogeologico

La Protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, giovedì 24 luglio, e per domani, venerdì 25 luglio, su buona parte della regione, compresa la provincia di Varese. In particolare, i settori dei Laghi e delle Prealpi Varesine sono interessati da un rischio ordinario (codice giallo) per temporali e dissesti idrogeologici.

Secondo quanto comunicato dal Centro funzionale regionale, le condizioni atmosferiche rimarranno instabili con probabili rovesci temporaleschi anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. I fenomeni, originati sul Piemonte e sull’Appennino emiliano, si muoveranno da Ovest-Sud-Ovest verso Est-Nord-Est, investendo in particolare i settori centro-occidentali della regione. Attesi accumuli significativi di pioggia, soprattutto in fascia prealpina e alta pianura.

La criticità per rischio idrogeologico scatta dalle ore 18 del 24 luglio, mentre quella per temporali è attiva già da mezzogiorno. Le precipitazioni intense, anche localizzate, potrebbero causare smottamenti, colate di fango, caduta alberi e allagamenti localizzati, in particolare nei centri urbani e lungo i corsi d’acqua minori.

I Comuni sono invitati ad attivare le misure minime previste dai piani di emergenza comunali. Ai cittadini viene raccomandato di evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, aree boschive o pendii instabili, e seguire le indicazioni fornite dai canali ufficiali della Protezione civile.

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sull’app e sul sito di allertaLOM.

Le aree regionali interessate sono quelle pedemontane di Varesotto, Lario, Bresciano, Bergamasca, fatta eccezione per la Valtellina e la bassa pianura orientale.