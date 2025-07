Quelle serate d’estate al Giardinetto: la coop La Nazionale di Verghera fa festa e pensa al futuro

Tre giorni di festa insieme, al fresco del Giardinetto: è la consueta festa della cooperativa La Nazionale di Verghera, che offre un momento di svago (quest’anno associato, al sabato, alla Notte Bianca) e insieme raccoglie fondi per nuovi progetti.

La tre giorni del 18-20 luglio ha coinvolto davvero tante persone.

“Il presidente Carlo Puricelli e tutto il Cda vogliono ringraziare i soci che sono intervenuti per garantire ancora una volta il successo della festa, in particolare nella serata di sabato in concomitanza della Notte Bianca di Verghera. Un grandissimo abbraccio e un ringraziamento particolare a tutti, soci ed amici dello Staff organizzatore, un gruppo fantastico, ed alle tantissime persone che con la loro partecipazione hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.

Il ricavato della festa 2025 sarà finalizzato al progetto modulare di ristrutturazione dell’immobile della sede cooperativa che prevede un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a degli interventi modulari sull’area Giardinetto con interventi sull’area giochi con l’acquisto e l’installazione di giochi finalizzati ai bambini diversamente abili, la ristrutturazione del tendone e successivamente – compatibilmente con la disponibilità economica – la realizzazione di altri moduli dedicati. “Un sogno nel cassetto per una cooperativa futura aperta alla cittadinanza”.

Le iniziative della cooperativa La Nazionale continueranno con la stessa finalità anche nei mesi futuri: la prossima iniziativa sarà l’apertura del Giardinetto il 4 agosto prossimo.