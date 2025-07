Raccolta fondi della Croce Rossa della Valceresio: “Aiutateci a comprare due sedie motorizzate”

Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio avvia una raccolta fondi urgente dal titolo “La solidarietà non si ferma davanti agli ostacoli”.

La necessità è quella di acquistare due sedie motorizzate per continuare a garantire i servizi essenziali.

Le sedie montascale sono uno strumento fondamentale per garantire sicurezza durante i trasporti per tutte le persone che hanno difficoltà motorie. Questi presidi vengono utilizzati su decine di interventi, finendo per deteriorarsi come qualsiasi altro strumento di lavoro.

«Siamo i volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, il comitato della Provincia di Varese più piccolo per numero di volontari ma con una grande voglia di aiutare. Siamo il punto di riferimento degli 11 comuni della Valle, che contano più di 50.;000 abitanti. Ogni giorno decine di persone decidono di indossare una divisa e di offrire il loro tempo e la loro dedizione al soccorso sanitario, al supporto sociale tramite la distribuzione dei pacchi alimentari, alla gestione delle emergenze, allo sviluppo della gioventù e molto altro ancora perchè nessuno dovrebbe essere lasciato da solo».

Per sostenere l’iniziativa è possibile anche effettuare un bonifico bancario sul conto IT21J0503450330000000000272 Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio