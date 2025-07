Raddoppio dei fondi per editoria e biblioteche. Caruso: “Segnale forte per la Lombardia”

“Il raddoppio dei fondi per biblioteche ed editoria annunciato dal ministro Giuli rappresenta un segnale forte e concreto, soprattutto per la Lombardia, prima regione italiana per produzione editoriale, in cui si stampa quasi il 50% dei libri pubblicati in Italia. Un passo importante che riconosce il valore culturale e sociale della lettura e che le Regioni, a partire dalla nostra – sono pronte a raccogliere con progetti mirati e territoriali, in sinergia con il Piano Olivetti”.

Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, commentando l’emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato che porta da 24,8 a 54,8 milioni di euro le risorse destinate al settore nel 2025.

“Le librerie indipendenti, le biblioteche civiche, l’editoria di qualità e la promozione della lettura nelle scuole e nei piccoli Comuni – ha aggiunto l’assessore – sono al centro della nostra azione culturale. Grazie a questo investimento nazionale, possiamo ora rafforzare ulteriormente la rete diffusa che, in Lombardia, conta oltre 1.600 biblioteche e 40 sistemi bibliotecari”.

“Regione Lombardia – ha sottolineato – sta già costruendo, attraverso il Patto per la Lettura, una rete ampia e accessibile che coinvolge biblioteche, scuole, carceri, ospedali, enti locali, associazioni e cittadini. Vogliamo portare i libri anche là dove oggi non arrivano. Nell’ultimo anno abbiamo finanziato 71 progetti dedicati alla promozione della lettura, con uno stanziamento complessivo di 800.000 euro. Sono stati coinvolti oltre 500 operatori culturali in attività formative e iniziative sul territorio. Condivido la visione del ministro – ha concluso Caruso – che ringrazio: servono politiche che uniscano cultura e rilancio economico. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.