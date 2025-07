Radio Materia ti avvisa quando è in onda: entra anche tu nella lista per ascoltare e partecipare

C’è una voce che cresce da Castronno e si chiama Radio Materia. Un progetto nato all’interno di Materia Spazio Libero di VareseNews, lo spazio culturale che accoglie storie, idee, musiche e voci dal territorio. Per creare una connessione più diretta con chi ascolta, ora Radio Materia lancia una nuova modalità per avvisare in tempo reale quando va in onda.

Non solo un segnale audio, ma una vera e propria relazione attiva con la community: da oggi sarà possibile ricevere un messaggio WhatsApp pochi minuti prima della diretta, con il link per ascoltare, ma anche per interagire in tempo reale.

Basta un passaggio semplice:

scrivi su WhatsApp al numero 353 484 8857, dicci come ti chiami (va benissimo anche un nickname!) e noi ti aggiungeremo alla lista broadcast. Da quel momento riceverai le notifiche per ogni puntata.

In più, potrai commentare le puntate mentre le stai ascoltando, inviare riflessioni, domande, contributi, o semplicemente dirci che ci sei.

Radio Materia è uno spazio aperto, fatto di parole, suoni e ascolto condiviso. Il tuo messaggio è parte della trasmissione. La radio si accende, facciamola insieme.

Per maggiori informazioni sulla programmazione: radio-materia