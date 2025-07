Raduno Varese: squadra ancora incompleta, tanti volti nuovi ma Barzotti c’è

Primo giorno della nuova stagione per il Varese, che lunedì 28 luglio si è ritrovato al centro sportivo delle Bustecche per il raduno e l’allenamento guidato dal nuovo staff di mister Andrea Ciceri.

Rilasciate le prime dichiarazioni stagionali (leggi qui), il direttore sportivo Alessio Battaglino ha fatto il punto sul mercato. Al momento, con gli ultimi tre innesti (il mancino classe 2005 Filippo Donarini, il centrocampista classe 2003 Luca Marino e il mediano classe 2005 Orso Maria De Ponti), la squadra biancorossa conta 16 calciatori tesserati, più diversi under provenienti dalla Juniores o in prova.

Presenti alle Bustecche Niccolò Romero e Matteo Barzotti, ma le sorti dei due attaccanti saranno opposte: Romero è tesserato in biancorosso avendo firmato un biennale l’inverno scorso ma, come confermato da Battaglino, è in uscita. Resterà invece in biancorosso Barzotti, che nelle prossime ore firmerà il rinnovo e sarà quindi a disposizione di mister Ciceri. L’attacco resta uno dei reparti ancora da rinforzare. Se Pietro Cogliati è inserito nella lista dei desideri e l’operazione alla fine potrebbe concludersi con un finale positivo, servirà poi trovare una punta centrale, il “numero 9” al centro dell’attacco che prenda il posto di Romero. A precisa domanda, il ds ha precisato che la società è al lavoro per trovare il profilo giusto, ma allo stesso momento si aspetta l’opportunità giusta sul mercato.



In rappresentanza della squadra hanno preso parola il centrocampista Andrea Malinverno, uno dei pochi a dare continuità rispetto all’anno scorso, e Matteo Bruzzone, alla sua terza esperienza in biancorosso dopo esser stato alla Primavera e poi sempre in Serie D per pochi mesi nel 2017.

Per Malinverno «Il Varese è appartenenza. È una piazza importante per me, rappresenta ovviamente la città dove sono nato. C’è voglia di vincere perché comunque se ti chiami Varese l’obiettivo è sempre quello di vincere più partite possibili e noi ce la metteremo tutta fin da oggi. Avere maggior responsabilità nello spogliatoio è un peso che mi piace avere, non mi tiro indietro».

Anche Bruzzone condivide lo spirito del compagno: «Sono stato qua qualche anno fa è stata una parentesi non proprio positiva allora, ma sono carico per tornare e fare quello che magari non ho fatto in passato. Il primo obiettivo è creare il gruppo, un aspetto fondamentale secondo me. Da mister Ciceri dovrete aspettarvi una squadra che lotta e che suda la maglia».

QUESTI I PRESENTI PER IL PRIMO ALLENAMENTO

Portieri

Gabriel Bugli

Omar Rugginenti

Terzini

Lorenzo Berbenni

Filippo Donarini

Vittorio Salera

Difensori Centrali

Federico Bertoni

Matteo Bruzzone

Manuel Costante

Centrocampisti

Andrea Malinverno

Pietro Marangon

Luca Palesi

Tommaso Tentoni

Orso De Ponti

Luca Marino

Esterni

Filippo Guerini

Frenci Qeros

Attaccanti

Niccolò Romero

Presenti anche Matteo Barzotti (in attesa della firma) e gli juniores Ignazio Mandracchia, Andrea Sassudelli, Cristian Pavia, Giuseppe Secondo, Riccardo Pliscovaz. Aggregato anche il centrocampista classe 2006 Abraham Sovogui, franco-guineano dalla Primavera del Brest.