Renato Pozzetto, la torta alla frutta tra parenti e amici per festeggiare gli 85 anni

Una bella torta alla frutta con le candeline e il calore di familiari e amici: Renato Pozzetto ha festeggiato così il suo 85° compleanno nella serata di lunedì 14 luglio.

Insieme al popolare attore, nato a Milano ma con solide radici tra Gemonio e Laveno Mombello, i figli Francesca e Giacomo, il fratello minore Giorgio, i nipoti e altri parenti; del resto è una tradizione per Renato trascorrere le festività con i familiari più stretti.

Con loro anche due “colleghi” attori comici come Massimo Boldi e Andrea Pucci che hanno pubblicato sui propri social alcune immagini della serata. La fotografia in apertura è tratta dal profilo social di Pucci mentre Boldi ha aggiunto un reel in cui i presenti cantano “Tanti auguri” a Pozzetto.