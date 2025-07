“R…estate con l’Africa”: ad Arcisate due giorni di festa per sostenere la sanità in Etiopia con il Cuamm

Un intero weekend tra musica, buon cibo, giochi per bambini e solidarietà. Il 12 e 13 luglio ad Arcisate torna l’evento “R…estate con l’Africa”, promosso dal Gruppo Cuamm Varese ODV, in collaborazione con la Pro Loco di Arcisate e il Gruppo Alpini. La manifestazione si terrà all’Area Feste Lagozza e ha un obiettivo importante: raccogliere fondi per il progetto di formazione sanitaria portato avanti da Medici con l’Africa Cuamm in Etiopia.

La due giorni prenderà il via sabato 12 luglio alle 18 con aperitivi e cocktail, seguiti dall’apertura dello stand gastronomico e da una serata musicale con la Tune88 Band.

Domenica 13 luglio si comincia con la Santa Messa alle 11, celebrata da don Dante Carraro, direttore di Cuamm e figura di riferimento del volontariato medico internazionale. A seguire, verrà presentato il progetto che si intende sostenere con il ricavato dell’evento.

Nel pomeriggio: dalle 12:00, apertura dello stand gastronomico; dalle 16:30, laboratori per bambini; dalle 18:00, nuovo giro di aperitivi e cena; dalle 20:00, musica e divertimento con RE DJ.

Un aiuto concreto per l’Etiopia

Tutti i fondi raccolti andranno a favore della formazione di personale sanitario presso l’ospedale di Wolisso, in Etiopia. Qui Cuamm è attivo da anni per garantire cure, formazione e assistenza medica in un contesto dove l’accesso alla sanità è ancora una sfida quotidiana.

«Lavoriamo per dare competenze e dignità a chi vive in condizioni difficili – spiegano i volontari del Cuamm Varese –. E lo facciamo anche così, con una festa che unisce comunità e solidarietà».