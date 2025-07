Restate in Piazza: motori, moda e musica nel cuore di Fagnano Olona

La manifestazione organizzata dal Moto Club Fagnanese torna con un’edizione rinnovata e l’introduzione di un maxi led wall per un’esperienza ancora più coinvolgente

Una serata che unisce passione per le due ruote, eleganza e gastronomia: sabato 26 luglio piazza Castello si trasforma in palcoscenico di festa per la comunità.

Il centro storico di Fagnano Olona si prepara ad accendersi sabato 26 luglio con “Restate in Piazza”, la manifestazione organizzata dal Moto Club Fagnanese in collaborazione con i Moto Club di Cairate e Olgiate Olona. L’appuntamento, ormai tradizione per il paese, promette un mix unico di motori, musica dal vivo, buon cibo e un’inedita sfilata di moda e gioielli. Novità di quest’anno sarà il maxi led wall sul palco, che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente.

Moda e artigianato protagonisti

Tra i momenti più attesi della serata spicca la sfilata organizzata in collaborazione con la Gioielleria Patrizia Colombo, storica realtà fagnanese, affiancata da “Modi’s by Santangelo” e dalle acconciature di Cristina e Miranda. Un’occasione per valorizzare il talento e la creatività del territorio, con gioielli e outfit che brilleranno sotto le luci della piazza.

Musica e convivialità

A partire dalle 19 piazza Castello diventerà un punto di incontro per famiglie, appassionati delle due ruote e giovani. L’area ristoro proporrà piatti della tradizione come paella, sangria, salamelle, porchetta, patatine e birra. È possibile prenotare paella e sangria da asporto o riservare un tavolo contattando i numeri 333.1526487 e 349.6781004.

La serata proseguirà con il concerto della band “Vasco Sensazioni Forti”, tributo al rocker di Zocca, che accompagnerà il pubblico fino a notte.

Passione per i motori e inclusione

Non mancheranno ospiti speciali: le donne motocicliste, simbolo di forza e libertà, porteranno la loro esperienza e arricchiranno l’atmosfera dell’evento. Un segno dell’impegno del Moto Club Fagnanese nel promuovere non solo la cultura motociclistica, ma anche momenti di socialità e valorizzazione delle eccellenze locali.

Informazioni utili

“Restate in Piazza” è realizzato con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona e il supporto di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutta la cittadinanza.