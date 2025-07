Ricerche in corso da due giorni per un possibile parapendista precipitato nei boschi di Azzio

Sono in corso da oltre 24 ore le operazioni di ricerca e soccorso in una porzione di territorio tra il comune di Azzio e Brenta, dove si ipotizza che un pilota di parapendio possa essere precipitato a causa del maltempo nel tardo pomeriggio di martedì 1 luglio. L’allerta è scattata in seguito a una segnalazione arrivata e accompagnata da un video amatoriale che, pur poco nitido, mostrava un probabile scenario di incidente con una persona in caduta con quello che sembra un piccolo paracadute.

Ricerche ostacolate dal maltempo

Già nel pomeriggio del 1 luglio sono partite le prime attività di soccorso, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile localizzare con precisione il punto dell’eventuale caduta. La mattina del 2 luglio, il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco, decollato da Malpensa, ha sorvolato la zona interessata senza riscontrare elementi riconducibili a un incidente.

Nessuna scomparsa è stata denunciata

A fronte dello sforzo necessariamente impiegato nelle ricerche fonti ufficiali fanno sapere che allo stato attuale “non risulta nessuna persona scomparsa. Si tratta di controlli come atto dovuto ma non c’è nessun scomparso per cui sia stata presentata una segnalazione”.

Attivato anche l’esame dei droni e dei video

La base delle ricerche nella sala polivalente di Azzio

Nel frattempo, un esame più approfondito del filmato ricevuto ha permesso agli operatori di affinare l’area di ricerca. A partire dalle ore 15 del 2 luglio sono riprese le operazioni con squadre di terra, unità SAF (Speleo Alpino Fluviale), nucleo cinofili e nucleo SAPR, specializzato nell’uso di droni per il rilevamento e il supporto tecnico.

Alle attività stanno partecipando anche i volontari della Protezione Civile provinciale, impegnati nel monitoraggio e nella perlustrazione delle aree boschive attorno ad Azzio. Al momento, non sono stati rinvenuti né il parapendio né il presunto pilota e le ricerche proseguono senza sosta.

la comunicazione dei vigili del fuoco

Dalle ore 15:00 del giorno 02/07/2025 i Vigili del Fuoco stanno operando nel Comune di Azzio al fine di validare una segnalazione inerente un probabile soccorso persona a seguito di incidente che vedrebbe coinvolto un pilota di parapendio precipitato a causa del maltempo che ha coinvolto l’area geografica in questione.

La prima segnalazione, giunta in data 01/07/2025 ed accompagnata da una ripresa video amatoriale, nonostante la scarsa definizione rendeva plausibile lo scenario incidentale di cui prima.

Le prime attività di soccorso, partite immediatamente dopo la suddetta segnalazione, hanno dato esito negativo anche a causa delle pessime condizioni meteo in posto.

La mattina del 02/07/2025, si è ripresa l’attività di soccorso attivando l’elicottero dei Vigili del Fuoco di stanza a Malpensa che durante il sorvolo dall’alto non ha avvistato nessun indizio riconducibile all’incidente.

A seguito di un attento esame del filmato, si sta lavorando per individuare in maniera quanto più precisa possibile il probabile punto di impatto.

Dal primo pomeriggio del 02/07/2025 sono quindi ripartite le attività di soccorso con squadre di terra, squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale), nucleo cinofili e nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), che incessantemente stanno operando nella zona interessata.

Alle operazioni hanno preso parte anche i volontari della protezione civile provinciale.

Le attività di soccorso sono a tutt’oggi in corso.