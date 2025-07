“Ricordi di Luoghi Vissuti”: Domenico De Bernardi in mostra a Laveno Mombello

La Galleria Ottonovecento di Laveno Mombello ospita dal 19 luglio al 7 settembre 2025 la mostra personale di Domenico De Bernardi, dal titolo “Ricordi di Luoghi Vissuti”. L’artista varesino presenta oltre 30 opere che raccontano, attraverso il paesaggio, i ricordi silenziosi e profondi delle esperienze quotidiane e della vita di tutti i giorni.

Le opere di De Bernardi si contraddistinguono per la costante assenza della figura umana, scelta non casuale, ma poetica. L’artista, infatti, non dipinge l’uomo direttamente, ma lo suggerisce attraverso la presenza degli strumenti della vita quotidiana: le zolle di terra, i camini solitari, le strade che si perdono tra i paesi, i treni in sosta nelle stazioni, o i giunti di ceramica sui pali dell’elettricità. In questo modo, l’uomo è ovunque, ma rimane silenzioso e invisibile, come testimone delle emozioni che il paesaggio evoca.

La mostra esplora un paesaggio umanizzato dalla tecnologia, che perde la sua dimensione bucolica ma guadagna in intensità emotiva. L’arte di De Bernardi è contemplativa, non impone significati ma li lascia emergere lentamente, come la luce di un’alba che si diffonde su un campo innevato. Le sue nevicate, con il bianco che avvolge tutto in una sospensione temporale, non sono vuote di vita, ma cariche di significato. Quello che l’artista ci offre è un’esperienza di bellezza quotidiana, unica e personale, come se il paesaggio parlasse di noi, anche se non lo abbiamo mai attraversato.

La mostra è un invito a riflettere su come luoghi vissuti possano essere ricordati attraverso l’arte, non per il loro aspetto fisico, ma per le emozioni e le esperienze che evocano. Ogni dipinto di De Bernardi diventa un ricordo, un’eco di momenti condivisi tra generazioni, che si intrecciano con la memoria collettiva e personale.

La Galleria Ottonovecento sarà aperta dal mercoledì alla domenica con orario 10:00 – 13:00 e 16:00 – 22:00.