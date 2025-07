Rientra in Italia dopo l’espulsione ma si fa beccare in albergo a Gallarate

Nella mattinata di sabato 4 luglio la Polizia di Stato di Gallarate, a seguito di una segnalazione generata dal sistema digitale “Alloggiati Web”, si è recata presso una struttura alberghiera del circondario per effettuare un controllo nei confronti di un cittadino albanese che aveva presentato alla reception una fotocopia di un documento che diceva di aver smarrito.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato hanno identificato l’uomo, trovandolo effettivamente privo di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale.

Accompagnato presso gli uffici di Polizia lo hanno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, e i successivi accertamenti hanno consentito di accertare che l’uomo, sotto diverso nome, era stato destinatario nel 2022 di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Alessandria, con accompagnamento alla frontiera presso l’aeroporto di Venezia, da dove era stato rimpatriato in Albania.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato tratto in arresto per essere rientrato illegittimamente nel territorio nazionale prima del termine di dieci anni, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto la liberazione rilasciando contestualmente il nulla osta all’espulsione.

Gli agenti hanno quindi proceduto a portare l’uomo in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel Sud Italia, in attesa del suo definitivo rimpatrio nel Paese di origine.