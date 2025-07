Rientra in Italia la salma di Omar Zin, l’uomo ucciso da un’orsa. Venerdì i funerali a Ferno

Sarà rimpatriata nella giornata di mercoledì 9 luglio la salma di Omar Zin, il 48enne morto in circostanze tragiche in Romania: lo comunica Sarah Foti, la sindaca di Ferno, il paese dove Omar ha vissuto per molti anni.

I funerali saranno celebrati venerdì 11 luglio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Ferno.

«In questi giorni abbiamo letto commenti di ogni sorta sull’accaduto; ciascuno ha ricostruito una propria dinamica di quanto avvenuto ed ha dato sfogo a giudizi di qualsiasi genere» dice la sindaca. «Ora i familiari, ribadendo che i video e le immagini apparse sui social e sui media, così come tante ricostruzioni dei fatti, non hanno alcuna attinenza con il momento e con l’effettiva dinamica del decesso (peraltro ancora al vaglio delle Autorità rumene) chiedono silenzio» dice Foti, che già nei giorni scorsi era intervenuta per escludere la dinamica riportata da molti media.

«Un silenzio che ritengo doveroso, nel rispetto del dolore che i familiari di Omar stanno affrontando per la scomparsa del loro caro» conclude Foti.