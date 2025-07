Rigenerazione urbana, libertà femminile e Pride protagoniste alla festa della Schiranna

Alla Festa della Schiranna del Partito Democratico il prossimo fine settimana sarà dedicato alla rigenerazione urbana, alla libertà femminile e alla preparazione del Pride.

«Il maltempo ha fermato la Festa la scorsa domenica, ma durante la settimana volontari e volontarie hanno rimesso tutto a posto: la Festa è quindi pronta per accogliere un nuovo weekend di politica, cucina e musica» dichiara il direttivo.

Venerdì 11 luglio alle 21 la Festa ospiterà l’evento organizzato dal circolo di Varese del Partito Democratico e dedicato alla rigenerazione urbana. L’evento analizzerà il caso della Valle Olona, chiedendosi come restituire vita e funzione ad aree industriali che oggi rischiano l’abbandono o la marginalità. Ne discuteranno Andrea Civati, assessore all’urbanistica, opere pubbliche e mobilità di Varese, Luisa Oprandi, presidente della commissione servizi educativi di Varese, Fabrizio Laudi, direttore delle Autolinee Varesine e Stefano Rizzi, componente della segreteria di Varese della CGIL; introdurrà l’incontro Manuela Lozza, segretaria cittadina del PD. Sarà interessante partire da un caso concreto per riflettere più in generale sulla necessità di interventi integrati: riqualificare, infatti, significa immaginare una nuova centralità per le periferie e le aree dismesse, mettendo in rete urbanistica, trasporti, scuola, lavoro, commercio e servizi, in un processo che vede il Comune quale punto di raccordo tra esigenze diverse, per un cambiamento sostenibile, inclusivo e duraturo.

Sabato 12 luglio alle 18 la Conferenza delle Donne Democratiche propone la presentazione del libro “Chi ha paura delle donne”, incentrato sulla libertà femminile e la questione maschile. Ne parlerà Cecilia D’Elia, autrice del volume e senatrice del Partito Democratico, e interverrà Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza Donne Dem. Modererà l’incontro Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD.

Domenica 13 luglio alle 18:30 i Giovani Democratici della provincia di Varese propongono l’evento “Aperitivo & inchiostro queer” in collaborazione con Arcigay: l’evento sarà seguito dalla preparazione dei cartelloni per la parata del prossimo 19 luglio. L’invito è anche per amici e amiche con creatività e materiali colorati.

La cucina del weekend proporrà, oltre a fritto misto e grigliata, le penne alla norma con pomodorini confit e grattugiata di pecorino, come piatto speciale da non perdere.

L’intrattenimento musicale dedicato al ballo liscio, ormai solito il sabato sera, sarà affidato a Stefano Teruggi.

«Questo fine settimana risulterà particolarmente interessante, sia per chi al Partito Democratico aderisce, sia per chi lo avversa – Ha commentato Valerio Langè, coordinatore della Festa – gli eventi proposti, infatti, affrontano questioni che riguardano tutti. La rigenerazione del territorio tocca ogni angolo della provincia: è difficile trovare un Comune in cui non vi sia uno stabilimento industriale dismesso, del quale ci si chiede cosa fare. Lo stesso vale per la libertà femminile: ha evidenziato il presidente Mattarella, nel discorso di fine anno del 2022, che la nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna è una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese. D’altra parta, riflette Cecilia D’Elia, autrice del volume che sarà presentato sabato, la presenza di una donna per la prima volta a Palazzo Chigi ha mostrato i limiti della metafora del tetto di cristallo, per cui il successo di una può non essere un vantaggio per tutte».

L’organizzazione anticipa infine che l’inaugurazione della mostra HeART of Gaza, che si sarebbe dovuta tenere domenica ma annullata a causa del maltempo, avrà luogo venerdì 18 luglio alle 19.