“Risveglio alla Bozza”: concerto all’alba a Besozzo con il dolce suono dell’handpan

Domenica 20 luglio alle 6,30 del mattino l’esibizione in riva al Lago Maggiore del percussionista Marco Selvaggio. È la quarta edizione di un evento sempre molto partecipato

Sarà un’alba speciale quella di domenica 20 luglio alla Bozza di Besozzo, località che si affaccia sul Lago Maggiore. Quel giorno, alle 6,30 del mattino, è in programma un momento di musica dal vivo con Marco Selvaggio, percussionista catanese residente a Varese (foto in alto) che è specializzato nell’handpan, un particolare strumento metallico.

La manifestazione è intitolata “Risveglio alla Bozza” – la si raggiunge percorrendo la strada provinciale che costeggia il lago tra Laveno e Ispra, in via al Lago a Besozzo – ed è a ingresso gratuito anche se è consigliata la prenotazione (scrivendo all’indirizzo e-mail bibliotecabesozzo@gmail.com). I partecipanti possono raggiungere il luogo del concerto portando con sé teli o coperte per sedersi sul prato e assistere all’evento.

Quella in programma il 20 luglio è la quarta edizione di una manifestazione patrocinata dal Comune di Besozzo: «Risveglio alla Bozza è divenuto un appuntamento molto partecipato – spiega l’assessore alla cultura, Silvia Sartorio – con proposte sempre diverse scelte e pensate con sonorità in armonia nel rispetto dell’oasi naturale che è il nostro affaccio sul lago».

Marco Selvaggio ha origini siciliane (catanesi) e fin da giovanissimo si è interessato di strumenti a percussione: utilizza con maestria quelli legati alla tradizione africana e australiana con cui sperimenta tutte le sfumature del suono. Selvaggio ha quindi approfondito lo studio dell’hang – strumento molto raro: ne esistono circa 10mila esemplari – un idiofono composto da due parti convesse di metallo, unite l’una all’altra: lato “DING” e lato “GU”. Marco collabora anche con le scuole, presentando diversi progetti inter-culturali legati alla musica tradizionale africana e alle percussioni in generale.