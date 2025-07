Rubato un camion con escavatore in pieno giorno a Gazzada: “Un gesto vile, chi sa qualcosa ci aiuti”

Un furto in pieno giorno, di domenica, a Gazzada Schianno, senza pudore e alla luce del sole come ripreso dalle telecamere. È successo nella giornata di domenica 29 giugno e ad essere stato rubato è stato un intero camion da lavoro con tanto di escavatore.

Si tratta di un camion DAF blu targato BS572SL, appartenente al fratello di Matteo Bianchi che ha lanciato l’appello via social. Il mezzo era parcheggiato in via Miglio ed è stato rubato intorno alle ore 13, come mostrano chiaramente le immagini della videosorveglianza.

Le immagini: il ladro diretto verso la rotonda delle scuole

Secondo quanto ricostruito, il ladro si è poi diretto verso la rotonda delle scuole di Gazzada lungo la SP57, per poi sparire nel nulla. La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Azzate, ma chiede anche l’aiuto di chiunque possa aver visto il camion in movimento, o abbia notato qualcosa di sospetto nella zona.

L’appello: “Chi lavora non deve subire questo”

«È un gesto vile, che colpisce chi lavora – scrivono –. I furti non devono avere alibi. Chiunque abbia visto qualcosa o possa aiutare in qualche modo, si faccia avanti. Grazie a chi darà una mano». Chi avesse informazioni utili può rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.