Sagra della Costina a Cassano Magnago: tre giorni di griglie, musica e convivialità

Profumo di brace e convivialità sotto le stelle: dal 1 al 3 agosto 2025 torna a Cassano Magnago la Sagra della Costina, appuntamento atteso dagli amanti della buona cucina e delle serate estive. L’evento si svolge all’Area Feste di via Primo Maggio, sotto una tensostruttura di 1600 metri quadrati che garantisce copertura in caso di maltempo e ingresso gratuito per tutti i partecipanti.

Griglie roventi e menu per tutti i gusti

Protagoniste assolute della sagra sono le costine di maiale, preparate alla brace e servite con contorni rustici. Accanto a loro, il menu offre tagli importanti come fiorentina e costata, primi piatti ricchi e opzioni vegetariane come melanzane alla parmigiana o erbette di contorno. Non mancano panini con salamella e porchetta, dolci tradizionali come tiramisù e torta della nonna e la possibilità di usufruire del servizio d’asporto.

Prenotazione consigliata

I posti sono limitati e il servizio è esclusivamente al tavolo: per evitare lunghe attese è consigliato prenotare online tramite il modulo dedicato o contattare l’organizzazione via telefono o WhatsApp al 349 5382384 oppure via email a streetfood@leofficineculturali.it.

Tre giorni di festa tra musica e intrattenimento

Oltre alla cucina, la Sagra della Costina propone spettacoli musicali e momenti di intrattenimento:

Venerdì 1 agosto : apertura cucine alle 19:00 e Karaoke Show con Ariele alle 21:30

Sabato 2 agosto : cucine e area tiro a segno dalle 19:00, DJ Set 360° alle 21:30

Domenica 3 agosto: pranzo dalle 12:00, cena dalle 19:00 e Luciano & Paola Live (liscio e balli di gruppo) alle 21:30

Per i più piccoli è previsto uno scivolo gonfiabile gratuito, pensato per rendere la festa adatta a tutta la famiglia.

Un appuntamento che unisce tradizione e socialità

La Sagra della Costina è ormai un punto di riferimento dell’estate cassanese: un’occasione per stare insieme, ascoltare musica e condividere il piacere del buon cibo in un’atmosfera informale e accogliente.