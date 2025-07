Sagra della Porchetta a Comerio: tre giorni di festa tra cene, musica e tradizione

Torna anche quest’estate la Sagra della Porchetta di Comerio. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025 nell’area feste del paese e propone un ricco programma di pranzi e cene all’aperto, accompagnati da musica e balli serali.

Un menu dedicato alla porchetta e non solo

Protagonista assoluta sarà la porchetta, preparata secondo la tradizione e proposta in diverse varianti. Accanto a questa specialità non mancheranno panini, patatine e altri piatti tipici, tutti disponibili anche da asporto. La manifestazione prevede una cassa veloce dedicata per chi desidera ordinare velocemente al bar o ai punti ristoro.

Il menu completo è consultabile sul sito ufficiale della Pro Loco.

Serate danzanti e convivialità

Ogni giornata della sagra si concluderà con serate danzanti aperte a tutti, pensate per trasformare l’area feste in un punto d’incontro per famiglie, gruppi di amici e visitatori da tutto il territorio. L’evento mira a mantenere viva la tradizione paesana e favorire momenti di socialità all’insegna della buona cucina.

Informazioni utili

La sagra si svolge all’area feste di Comerio e l’accesso è libero. Tutti i piatti possono essere consumati in loco o portati a casa. Per dettagli e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.prolococomerio.it e seguire i canali social dell’associazione organizzatrice.